El hábito al que renunció Russell Crowe para perder más de 25 kilos en un año: "Es parte de mi herencia cultural"

Russell Crowe conquistó Hollywood gracias a sus papeles en películas como Una mente maravillosa o Gladiator, donde lució una imponente figura que fue una de sus señas de identidad durante esos años.

Con el paso del tiempo, el actor, lastrado por dolores y las lesiones así como por las exigencias de guion para muchos de sus personajes, fue aumentando de peso, tal y como demostró en Red de mentiras, en la miniserie La voz más alta, donde dio vida a Roger Alies, en Dos buenos tipos o en Unhinged.

Su último papel no ha sido una excepción y subió hasta los 126 kilos para interpretar al mandatario nazi, Hermann Göring, en Núremberg.

Russell Crowe como Hermann Göring en Núremberg | Sony Pictures Classics

Ahora, un año después de finalizar el exigente rodaje, el actor ha hablado en el podcast de Joe Rogan sobre su cambio físico y ha confesado el hábito que dejó en su proceso para bajar hasta los 100 kilos, o sea, más de 25 kilos menos.

"Soy un gran defensor de tomar una copa", señaló. "Es parte de mi herencia cultural y, como hombre de clase trabajadora, es mi maldito derecho, Joe", explicó. No obstante, Crowe reconoció que, a medida que se envejece, "uno empieza a aprender ciertas cosas sobre sus capacidades".

"Si decido tomar una copa de vino con la cena, será un vino realmente bueno", explicó sobre limitarse con el consumo de alcohol. "Ahora intento no tomar copas de forma casual. Es decir, tomar una copa por el simple hecho de tomarla", dijo.

Russell Crowe en Gladiator en el año 2000 | Cordon Press

También admitió en esa entrevista que recurrió a la plataforma de servicios de salud Ways2Well, donde recibió inyecciones para ayudarle a tratar diversas lesiones sufridas a lo largo de los años en hombros y rodillas: "Me ha reducido la inflamación del cuerpo".

"Me lo estoy tomando con mucha calma. Eso era algo que me preocupaba con el remake de Los inmortales, porque al meterme de lleno en el papel, con la fecha de rodaje tan cerca, pensaba que tenía que hacer tres sesiones de ejercicio al día. Eso no me sienta bien, porque puedo hacerlo durante un tiempo, pero en cuanto pare, lo dejo del todo", comentó sobre la película que protagonizará junto a Henry Cavill.