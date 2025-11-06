Concurso: Consigue una entrada doble para ver Wicked Parte II en cines

Wicked Parte II llega exclusivamente a cines el próximo 21 de noviembre. Después del arrollador éxito de su primera entrega, Elphaba (Cynthia Erivo) y Glinda (Ariana Grande) terminarán sus aventuras en la tierra de Oz con el esperadísimo final del musical.

Ya considerada la Bruja Malvada del Oeste, la protagonista vive en el exilio y escondida, mientras intenta plantar cara al Mago (Jeff Goldblum) para liberar a los animales silenciados. Por otro lado, su antigua amiga disfruta de su nuevo estatus como símbolo de la bondad en el palacio de Ciudad Esmeralda.

La adaptación del musical de Broadway pretende regalarnos un emotivo final que promete volver a hacer historia en la gran pantalla. Y es que Elphaba y Glinda tendrán que darse la mano para afrontar el futuro al que se dirigen, ya con los míticos personajes de Oz dando vueltas por el lugar.

¿Te animas? Participa en nuestro sorteo y podrás ganar una entrada doble para ver la película desde el mismo día de su estreno el 21 de noviembre.

PREMIO

- Tenemos 5 entradas dobles para disfrutar de Wicked: Parte II exclusivamente en el cine junto a un acompañante.

- Las entradas son digitales y se pueden canjear en la taquilla de los cines KINÉPOLIS, CINE SUR, CINES ABC, MK2 PALACIO DE HIELO, OCINE, LA DEHESA y CINES ACEC (Excepto Filmax Gran Vía y Cinemax Almenara), siempre que la película esté en su cartelera.

DINÁMICA DE CONCURSO

- Síguenos en redes sociales (@objetivotv) y contesta en nuestro post de Instagram a la pregunta que te hacemos:

Pregunta: ¿Cuál es tu canción favorita de Wicked?

- Etiqueta a dos amigos en tu respuesta con quienes te gustaría compartir esta experiencia cinematográfica.

- Puedes compartir el concurso en Stories para tener una participación extra, aunque no es obligatorio.

- Contactaremos con los ganadores por mensaje privado al finalizar el concurso.

DURACIÓN DEL CONCURSO

- El concurso estará activo del 6 al 18 de noviembre.

Consulta aquí las BASES LEGALES de todos los concursos de ATRESMEDIA.