Jennifer Lawrence se negó a que eliminaran su celulitis en las escenas de sexo con Robert Pattinson

No es la primera vez que Jennifer Lawrence habla de las escenas de sexo que comparte con Robert Pattinson en el set de su nueva película Die My Love. De hecho, han revelado, incluso, que no fue necesario contar con un coordinador de intimidad durante el rodaje.

Este nuevo drama dirigido por Lynne Ramsa, sigue a una mujer que lidia con la maternidad, el deseo, la depresión y una relación marcada por la obsesión y la violencia emocional.

Jennifer Lawrence y Robert Pattinson en Die, my love | Mubi

La actriz tampoco se corta a la hora de hablar de las escenas de desnudos: "No me importa la desnudez. No me incomoda". En una entrevista con Vulture, ha confesado que "quería que Lynne tuviera total libertad artística".

"Creo que estar embarazada me quitó mucha ansiedad relacionada con la vanidad. Antes de No Hard Feelings, estaba a dieta, no comía carbohidratos y hacía ejercicio. Estaba embarazada (para Die My Love). ¿Qué iba a hacer? ¿Dejar de comer? Trabajaba 15 horas al día. Estaba agotada", revela la actriz.

"Recuerdo que me mandaron una foto en primer plano de mi celulitis, preguntándome si quería que la retocáramos. Y yo les dije: 'No, eso es un culo", dijo lo actriz, confesando que fue "realmente liberador" no preocuparse tanto por su apariencia física en el rodaje de Die My Love.