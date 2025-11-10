¿Es Katy Perry? La foto de Orlando Bloom con Rachel Lynn Matthews disfrazada de la cantante

Que Katy Perry y Orlando Bloom ya no están juntos es algo que saben en todas partes del mundo, pues la cantante y el actor confirmaron oficialmente su separación este verano tras meses de rumores con un comunicado.

Pero es que además, actualmente Katy tiene una relación con el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y las últimas fotografías de ellos besándose en un yate lo dejan bastante claro.

A pesar de haber roto su compromiso este verano, Katy Perry y Orlando Bloom tienen la intención de mantener una buena relación, sobre todo por su hija en común, Daisy, de 5 años.

Ahora, ha salido a la luz una fotografía en la que aparece Orlando Bloom posando con Rachel Lynn Matthews (actriz de Happy Death Day), que está disfrazada de su ex, Katy Perry, cuando viajó al espacio con Blue Origin.

La imagen pertenece a una fiesta de Halloween y ambos aparecen disfrazados y divirtiéndose. De hecho, Rachel Lynn Matthews llegó incluso a recrear la icónica fotografía de Katy Perry besando el suelo tras regresar a la tierra.

Por su parte, en la fotografía Orlando Bloom aparece maquillado de esqueleto. No se sabe dónde se hizo la fotografía exactamente, pero el protagonista de El Señor de los Anillos pasó Halloween en la fiesta anual de Vas J Mrogan y Michael Braun.