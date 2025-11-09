Demi Moore y Emma Heming, juntas para rendir homenaje a Bruce Willis: "Ojalá pudiera estar aquí"

Desde el diagnóstico en 2022 de la enfermedad que sufre Bruce Willis, el mundo del cine y sus seres queridos se han volcado con él. Los gestos de apoyo y cariño que ha recibido por parte de las mujeres de su vida, o sea, sus hijas, su mujer, Emma Heming, o su ex, Demi Moore, han conmovido a sus fans.

Demi Moore y Bruce Willis con sus hijas Rumer, Scout y Tallulah Willis | Instagram Demi Moore

El último ejemplo de ello ha sido esta semana en Nueva York, donde Heming y Moore se han reunido en un emotivo concierto benéfico organizado en honor a Bruce Willis.

El evento tuvo como objetivo recaudar fondos e impulsar la visibilidad de la demencia frontotemporal (FTD), la enfermedad que obligó al actor a despedirse de la interpretación y que ha transformado su vida y la de su entorno más cercano.

Durante el acto, Emma Heming tuvo unas bonitas palabras hacia su marido: "A Bruce le habría encantado esto. Siempre le encantó la música en directo. Estaría emocionado de verlos a todos, porque todos sois, ya sabes, sus amigos", dijo Heming, emocionada, según ha recogido People. "Creo que sin duda se habría subido al escenario y habría empezado a tocar la armónica. Estoy muy agradecida de que hayan venido", añadió. "Ojalá Bruce pudiera estar aquí, pero está presente en espíritu".

A su lado estuvo en todo momento Demi Moore, figura clave en el apoyo emocional de la familia. Desde el diagnóstico, la familia de Bruce Willis —incluidas sus hijas Rumer, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn— ha mostrado una unión inquebrantable.