Ariana Grande y Cynthia Erivo, junto a las actrices originales del musical Wicked, emocionan con su interpretación de For Good

Wicked es uno de los musicales de Broadway más importantes de lo que llevamos de siglo. Arrancó en 2003 y, desde entonces, la obra ha dado la vuelta al mundo. Tal fue su éxito que Hollywood vio la oportunidad y no la desaprovechó, llevándola a los cines en dos entregas.

La primera se coronó tanto en crítica como en recaudación, llegando incluso a estar nominada al Oscar a Mejor película. Por eso, de cara a la segunda entrega, la expectación está por las nubes (volando junto a Elphaba). Ahora, con el estreno llamando a las puertas, la NBC ha lanzado un especial bajo el título Wicked, one wonderful night.

Ariana Grande y Cynthia Erivo en Wicked | Universal Pictures

En el show, no podían faltar Ariana Grande y Cynthia Erivo, quienes interpretan a Glinda y Elphaba en ambas cintas. Sin embargo, no han estado solas. Y es que las han acompañado nada menos que Kristin Chenoweth e Idina Menzel, las actrices originales que dieron vida a estos personajes en el teatro. Quienes, a su vez, aparecieron en la primera entrega con breves cameos.

El Dolby Theatre de Los Ángeles, sede de los Oscar desde 2001, acogió este evento tan especial (¿quizás una antesala de lo que está por venir para la gala de 2026?) y lo hizo decorando el lugar como si de Ciudad Esmeralda se tratara. Allí, se juntaron 37 músicos en una orquesta en directo que tocó las canciones más populares del musical.

Ariana Grande y Cynthia Erivo promocionando Wicked en Nueva York | Cordon Press

Ahora bien, si había un tema que no podía faltar, ese era For Good. El cual se convirtió automáticamente en el momento más emotivo del espectáculo, uniendo al cuarteto que los fans de Wicked estaban soñando ver.

Ariana Grande, Cynthia Erivo, Idina Menzel y Kristin Chenoweth salieron juntas al escenario para conquistar al mundo con una interpretación única. Un número que perdurará para siempre, demostrando que este musical es imperecedero.

El programa fue emitido en la NBC y ya está disponible en la plataforma Peacock; sin embargo, no hay ningún anuncio oficial que confirme su estreno en España. Aunque, teniendo en cuenta que quedan pocas semanas para que Wicked Parte II llegue a las salas, es muy probable que no tarde en salir a la luz en nuestro país.

Tanto la obra de teatro como las películas han conquistado a millones de personas en todo el planeta y, el 21 de noviembre, la conclusión de las aventuras de Glinda y la Bruja Malvada del Oeste prometen volver a deslumbrar en la gran pantalla.