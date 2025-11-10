La actriz Sally Kirkland, ingresada en un centro de cuidados paliativos en medio de su lucha contra la demencia

La actriz de 84 años Sally Kirkland, ganadora de un Globo de Oro, ha sido ingresada en un centro de cuidados paliativos del sur de California en medio de su lucha contra la demencia.

Su representante, Michael Greene, informaba al portal TMZ que se encuentra hospitalizada en Palm Springs tras padecer demencia desde hace un año. La actriz está acompañada en estos momentos de su amigo Cody Galloway.

En los últimos años, la actriz ha sufrido muchos problemas de salud. Según una campaña de GoFundMe creada por sus amigos en noviembre de 2024, la actriz lleva tiempo luchando contra varias infecciones que han puesto en peligro su vida.

Sally Kirkland | Getty

Además, "tuvo una caída en la ducha cuando la dejaron sola" y se fracturó "las costillas y el pie, además de sufrir cortes y moratones", según se puede leer en el mensaje publicado por los organizadores en la página, que tiene como objetivo recaudar fondos para cubrir sus necesidades médicas urgentes.

"Sally ahora recibe atención las 24 horas en un centro especializado, donde se le brinda una seguridad y cuidados excelentes", continuaba el mensaje. "Seguimos recaudando fondos para cubrir la diferencia entre nuestros ingresos y los gastos de la atención. Gracias por todo el cariño, el apoyo y el cuidado que le brindan a Sally".

El viernes, los organizadores publicaron otro mensaje que decía: "Gracias por todo vuestro cariño y apoyo. Sally está muy agradecida por vuestra amabilidad y amor. Sally está recibiendo cuidados paliativos y descansando tranquilamente. Por favor, tened presente a Sally y enviadle luz".

Sally Kirkland ganó un Globo de Oro por su papel en Anna, una comedia dramática de 1987. Además, estuvo nominada al Oscar y también es conocida por sus papeles en JFK, Bruce Almighty y por haber sido miembro de The Factory de Andy Warhol. Además, también se estrenará una nueva película sobre su vida, llamada Sallywood, en Amazon Prime.