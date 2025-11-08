Millie Bobby Brown rompe su silencio sobre David Harbour tras revelarse la denuncia: "Una relación de padre e hija"

El que, a priori, era un bonito vínculo entre David Harbour y Millie Bobby Brown en la vida real, tras conocerse en Stranger Things, pareció llegar a su fin cuando la semana pasada se reveló que la actriz denunció al intérprete por acoso e intimidación antes del rodaje de la temporada 5.

Esta imagen casi paternofilial que transmitían saltó por los aires, impactando a los fans que aguardan con ansías el final de la serie. Sin embargo, las estrellas sorprendieron a todos reapareciendo juntos en la presentación de la última temporada presumiendo de buena relación.

La actriz de Eleven y el de Jim Hopper se abrazaron y compartieron risas y se dedicaron las primeras palabras públicas desde que se desvelara la queja de Brown.

Mientras estaba en la alfombra roja, Millie no escatimó elogios para su compañero. "Obviamente tengo un vínculo muy especial con David porque tenemos una relación de padre e hija, y hacemos todas las escenas juntos", dijo a Entertainment Weekly, añadiendo que los espectadores "podrán ver realmente" esa dinámica entre padre e hija en pantalla.

"Ha sido muy especial tenerlo a mi lado en este camino", comentó Millie sobre David. Unas declaraciones llamativas tras su rumoreada mala relación y sobre las que el propio Harbour también se pronunció.

Millie Bobby Brown y David Harbour | Reuters

"La adoro. Me ha enorgullecido verlos crecer y convertirse en grandes artistas. Dudo que sea la última vez que nos veamos en este mundo o que trabajemos juntos", aseguró además sobre el resto del elenco.

En otra entrevista, la actriz reveló a Extra sentirse "muy afortunada" de tener a su padre en la ficción en su vida durante casi una década: "Ha sido increíble. Tenemos muchísima suerte de tenernos el uno al otro. La serie significa muchísimo para los dos y para todos los que están aquí. Han sido los últimos 10 años de nuestras vidas".