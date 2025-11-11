Florence Pugh se sincera sobre su mala experiencia con un coordinador de intimidad: "Todo fue raro e incómodo"

La figura del coordinador de intimidad nació en Hollywood tras el movimiento #MeToo, como una respuesta directa a los numerosos casos de abuso y comportamientos inapropiados que salieron a la luz dentro de la industria.

Su función principal es garantizar que las escenas de contenido sexual o íntimo se desarrollen en un entorno seguro, consensuado y profesional, protegiendo sobre todo a los intérpretes.

Sin embargo, como ha señalado la actriz Florence Pugh, "es un trabajo que aún se está definiendo", ya que la experiencia puede variar dependiendo de la sensibilidad y la preparación de cada coordinador.

En un episodio del podcast The Louis Theroux Podcast, Pugh ha relatado que hubo una ocasión en la que un coordinador no facilitó precisamente la grabación.

"He tenido una pésima experiencia donde alguien lo hizo todo tan raro e incómodo que realmente no ayudó en nada y simplemente quería formar parte del set de una manera que no aportaba nada", contaba.

Sin embargo, también ha destacado que ha trabajado con buenos coordinadores: "Mi perspectiva también está cambiando, porque ahora estoy teniendo experiencias fantásticas con los coordinadores de intimidad".

"No se trata de estorbar, ni de confundir, ni de complicar o incomodar las cosas. He tenido buenos y malos coordinadores", señalaba Pugh.

La actriz, además, ha comentado que antes de trabajar con estas figuras siempre se ha sentido "muy segura de sí misma" y "muy a gusto consigo misma" grabando escenas íntimas, pero que ha habido ocasiones en las que directores han utilizado métodos "completamente inapropiados" para realizar escenas de sexo sin coordinador.

"Diría que ahora he podido comprender mejor el significado gracias a trabajar con grandes actores en escenas de sexo", decía Pugh sobre este tipo de escenas.

"Encontrar la historia de lo que es, qué tipo de sexo es, cómo se tocan, cuánto tiempo llevan teniendo sexo", aclaraba la actriz.

"Todos están trabajando poco a poco para perfeccionar la escena. Y cuando trabajé con una coordinadora fantástica, pensé: Ah, esto es lo que me faltaba: comprender la dinámica de la intimidad en lugar de simplemente grabar una escena de sexo", ha señalado Florence.

"Hay buenas y malas, y gracias a las buenas he aprendido lo efectiva que puede ser", reiteraba la actriz.

En la entrevista, la actriz de Midsommar también ha hablado sobre las dificultades de ser mujer en un set de rodaje y como "no puedes ser un problema, ya que la gente dirá que eres una pesadilla".