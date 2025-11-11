Taylor Swift ya habría nombrado a sus damas de honor: quién participará en la boda y Blake Lively como gran ausente

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso a finales de agosto de 2025, un momento que coincidió con los rumores de distanciamiento entre la cantante y la actriz Blake Lively, una de sus amigas más cercanas durante décadas.

La noticia del compromiso llegó mientras Lively se encontraba aún en medio del juicio contra Justin Baldoni, su coprotagonista en It Ends With Us, lo que habría contribuido a enfriar su relación con Swift, a quien hizo partícipe del juicio. Un distanciamiento que, a pesar de que todo apuntaba a una inminente reconciliación, sigue marcando su amistad hoy en día.

La cantante ya ha iniciado los preparativos de la boda con el jugador de la NFL y fuentes cercanas a la pareja han revelado que ya ha elegido a las primerasdamas de honor, entre las que no está Blake: Selena Gomez y Gigi Hadid.

Selena Gomez y Taylor Swift | Getty

Selena habría sido la primera a quien la artista habría pedido no solo ser su dama de honor, sino también su ayudante con aspectos de la planificación, dado que Gomez se casó recientemente con el músico Benny Blanco.

Gigi, por su parte, habría recibido la noticia en una cena que tuvieron juntas en Manhattan, donde aceptó la invitación "sorprendida, pero encantada" por el gesto; según ha recogido The Sun.

Taylor Swift y Gigi Hadid | Gtres

Asimismo, una fuente del medio ha indicado que la cantante de The Fate of Ophelia quiere que la experiencia de ser dama de honor sea "divertida y memorable" para sus amigas, con reuniones, viajes y actividades de grupo previas al gran día.

"Taylor quiere comenzar el proceso de la boda de esta manera: formando su grupo de damas de honor e involucrando a todos en los preparativos, las celebraciones y la planificación", decía la fuente.

Hasta el momento, no se ha mencionado a Lively en ningún ámbito respecto a la boda, algo que, aunque algunos esperasen por su distanciamiento, ha llamado la atención de sus seguidores.

Sin embargo, los detalles del evento son limitados. Fuentes internas han revelado a Page Six que podría celebrarse en Rhode Island, donde Swift posee una propiedad. Por lo tanto, mientras los anuncios relativos a su matrimonio siguen viendo la luz con cuentagotas, todos los focos se han puesto sobre si la que era una de sus mejores amigas finalmente se convertirá en su dama de honor o si, por otro lado, ha quedado "cancelled".