Katy Perry se despide de Orlando Bloom en su nueva canción: "No es lo que hiciste, es lo que no hiciste"

Katy Perry y Orlando Bloom pusieron fin a su relación en julio de 2025, tras nueve años juntos y una historia marcada por altibajos, un compromiso que nunca llegó a boda y una hija en común, Daisy Dove.

Aunque ambos han pasado un verano solteros, al menos frente al ojo público, hace un mes se hizo público el romance entre la cantante y el político canadiense Justin Trudeau, con quien celebró su 41 cumpelaños.

Ahora, en plena gira mundial con The Lifetime Tour, Perry ha lanzado de su nuevo tema Bandaids (tiritas): Una balada personal que muchos fans y críticos han interpretado como una clara referencia a su ruptura con el actor británico.

Katy ha publicado en Instagram un carrusel de fotos del detrás de escena del vídeo de Bandaids, acompañado de un texto en el que escribía: "Gracias por el cariño que me habéis mostrado en Bandaids... La verdad es que estuve meses debatiendo sobre si sacar esta canción... Incluso después de todos estos años, puede dar miedo mostrarse vulnerable", decía.

"Pero espero que la letra de esta canción llegue a alguien que esté pasando por lo mismo que yo he pasado y que quizá así no se sienta tan solo y encuentre la fuerza para seguir adelante, como yo he hecho", continuaba.

Este es el primer single de Katy tras su ruptura con Orlando, y algunos de los versos de la canción son los que han hecho pensar a los fans que se trataba de una reflexión profunda sobre su separación definitiva.

"Te juro por Dios que lo intenté, no hay piedra que no haya removido. No es lo que hiciste, es lo que no hiciste. Estabas allí, pero no estabas...", dice una de las estrofas. "Probé todos los medicamentos, bajé mis expectativas. Encontré todas las justificaciones. Sangrando, sangrando, sangrando lentamente. Tiritas sobre un corazón roto", canta en otra parte.

El videoclip también presenta escenas cargadas de simbolismo, desde un anillo que cae por el desagüe hasta una margarita que aparece sobre las vías de un tren. También aparece una flor que muchos han tomado como una alusión al nombre de su hija, ya que Daisy en español es margarita.

Los seguidores han respondido en masa a su publicación, agradeciendo a la cantante por su honestidad y por dar voz a lo que muchos sienten tras una ruptura.

"Bandaids ya significan mucho para mucha gente: tu sinceridad sigue curando corazones, incluidos los nuestros", escribía un usuario en redes en la publicación de Perry. "Tu vulnerabilidad es lo que te hace cercana y por lo que muchos te queremos. Solo un recordatorio", comentaba otro.

A pesar de que su relación romántica llegó a su fin, Katy Perry y Orlando Bloom continúan comprometidos con la crianza conjunta de su hija y, por el bienestar de la pequeña, mantienen una relación cordial y amistosa.