Jared Leto, acusado de conducta sexual inapropiada y acoso por nueve mujeres, incluidas menores de edad

Jared Leto ha sido acusado de conducta sexual inapropiada y acosos por nueve mujeres que han revelado sus testimonios al medio digital Air Mail.

Las supuestas afectadas han señalado al actor ganador de un Oscar por Dallas Buyers Club asegurando que algunas de ellas eran menores de edad en el momento de los hechos.

"Ha sido un secreto a voces durante mucho tiempo", ha señalado una mujer anónima al medio.

Jared Leto en la premiere de 'Morbius' en Madrid | Gtres

Entre las acusaciones, el vocalista de Thirty Seconds to Mars habría hecho preguntas de temas sexuales a una adolescente de 16 años en 2006, a la que habría acosado telefónicamente tras conocerla en una cafetería cuando aún salía con Ashley Olsen.

Según ésta, Leto la cogió del brazo y consiguió su número de teléfono, para luego llamarla días después. "No sé si estaba drogado, pero su voz era extraña y asquerosa... Pero era Jared, ya sabes", confesó, añadiendo que Leto la llamaba constantemente, "siempre a la una, dos, tres de la madrugada" y en las conversaciones le preguntaba cosas como: "¿Alguna vez has tenido novio? ¿Alguna vez has chupado una polla?".

Además, otra joven contó que, cuando ella tenía 17 años, Leto, que la había invitado a su casa, "salió con el pene al descubierto, como si fuera normal y pensé que tal vez esto era lo que hacían los hombres adultos".

Otra mujer añadió que, cuando ella tenía 18 años, el intérprete "de repente empezó a masturbarse" y le agarró la mano y se la puso encima: "Se inclinó y me dijo: 'Quiero que me escupas'".

Jared Leto | Getty

El medio online también incluye el testimonio de Allie Teilz, productora musical de Los Ángeles, que asegura que "este pervertido me agredió y me traumatizó cuando tenía 17 años. Sabía mi edad y no le importó. Lo que hizo fue depredador, aterrador e inaceptable".

La DJ rescató una publicación suya del 2012 en la ironizaba con la actitud del actor, diciendo que "no estás en Los Ángeles hasta que Jared Leto intenta forzarte en un backstage, vestido con falda escocesa y sombrero de nieve".

Un representante de la estrella ha "negado expresamente" las diversas acusaciones asegurando que eran "demostrablemente falsas".