Jared Leto habla sobre su consumo de drogas en el pasado y los amigos que ha perdido por ellas: "Nunca dije no a nada"

Jared Leto lleva, a sus 51 años, décadas en el ojo público con sus carreras como cantante y actor. Se convirtió en una estrella del rock con su banda 30 Seconds to Mars y cuenta con varios éxitos en la industria cinematográfica como Dallas Buyers Club y Las vidas posibles de Mr. Nobody.

El ganador de un Oscar ha reflexionado más que nunca sobre su pasado en el podcast de Apple Music con Zane Lowe y sobre su relación con las drogas, de la que también habló cuando admitió que las vendía en un cine, como puedes ver en el vídeo de arriba.

"Crecí en un ambiente en el que siempre había drogas. Me refiero, sabía cuál era el olor de la marihuana desde muy, muy pequeño. Recuerdo ir andando entre árboles, como arbustos o algo así, cuando era un niño pequeño, como de cuarto de primaria o así, y decir, 'oh, alguien está fumando porros ahí'. Y los otros niños quedarse en plan, '¿a qué te refieres? ¿Qué son porros?'", recuerda Jared Leto. "No sabían lo que era esa cierta hierba, pero para nosotros era bastante normal".

Y conforme pasaron los años y empezó a ser un preadolescente, su relación con las drogas fue incrementando: "Nunca dije que no a nada de esas cosas. Siempre estuve interesado en eso. Siempre estuve interesado en las drogas. Siempre estuve interesado en la experiencia. Siempre me ha interesado correr algún riesgo. Y creo que eso es probablemente un punto en común para la gente que le gusta experimentar o explorar", reflexiona.

Sin embargo, también conoce perfectamente la otra cara de la moneda. "La adicción ya es otro tema, por supuesto. Tomar drogas es una cosa, ¿pero te toman ellas a ti? Y en mi experiencia ciertamente yo me tiré a por ellas y luego ellas vinieron a por mí, eso seguro".

Entonces Leto habla del "momento de claridad" que le hizo cambiar el chip respecto a las sustancias.

"Tuve una epifanía. Había dos caminos que podía tomar en la vida, supongo que es la única manera en la que puedo describirlo. Y tomé otro camino y tuve amigos muy cercanos que no lo hicieron. Y ahora no están aquí. Muchos", afirma.

Finalmente Jared pudo tomar un camino diferente que le llevó al éxito en Hollywood, pero no es la única estrella que ha tenido problemas con abuso de sustancias.

Otros muchos como Robert Downey Jr., Johnny Depp o Demi Moore se han sincerado sobre sus experiencias.