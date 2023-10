Jada Pinkett responde a rumores sobre su sexualidad y haber tenido un matrimonio abierto con Will Smith

Jada Pinkett Smith se encuentra en el foco de la noticia con motivo de la promoción de su libro de memorias titulado Worthy donde la actriz ha compartido algunos de los momentos más vulnerables de su pasado como su dura infancia vendiendo drogas o su lucha lidiando con la salud mental.

Durante estos últimos días, la actriz se ha abierto en canal y se ha sincerado sobre su vida más intima y su matrimonio anunciando que lleva 7 años haciendo vida separada de Will Smith. A pesar de ello, su amor continua muy presente. Jada ha descartado el divorcio asegurando que no entra en sus planes y Will no ha dudado en demostrar a la actriz su amor y su apoyo públicamente, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Tras las impactantes revelaciones sobre su matrimonio, pero a la vista de las tiernas muestras de amor que continúan dedicándose, Jada no ha dudado en abordar los viejos rumores del pasado que afirmaban que ella y Will tenían un matrimonio abierto, eran swingers (cambio de parejas) o ambos eran homosexuales.

"Eso es parte del problema. Yo diría que nada de eso es cierto", ha afirmado Jada contundentemente para Today. "Definitivamente puedo entender por qué habría malentendidos, pero nada de eso es cierto".

Jada ha profundizado más sobre la cuestión de su sexualidad en su libro de memorias en el que ha reconocido que "siempre ha habido rumores de que soy gay, de que me gustan las mujeres".

"Tal vez eso tuvo algo que ver con los clubes donde pasaba el rato, como el Catch, uno de los principales lugares LGBTQ+ en Los Ángeles en ese momento que tenía noches en las que podías levantarte y cantar en el karaoke, y donde yo misma, en varias ocasiones, subí al escenario y canté en el karaoke todo tipo de canciones", ha relatado. "Una noche clavé la canción Vogue de Madonna allí".

"La verdad es que durante esos primeros años de exploración en Hollywood, tuve algunas experiencias sexuales con mujeres. Solo para darme cuenta de que, cuando se trata de sexo, amo a los hombres", ha reconocido Jada. "Aún así, aprecio la belleza de las mujeres por dentro y por fuera. Y nunca dejé de enamorarme y asombrarme de las mujeres de todas las edades, tamaños y colores. Mi creencia es que las mujeres son las criaturas más asombrosas del planeta y las venero a través de mis amistades".

Jada ha concluido: "Lo que me enseñó esta etapa de mi vida es que toda mujer debe tener el derecho y la libertad de explorar y abrazar su sexualidad según su propia definición sin pedir disculpas. Lamentablemente, muchas no lo han hecho. En los años venideros, me ha resultado desalentador saber cuántas mujeres adultas que conocía nunca habían tenido orgasmos".