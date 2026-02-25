Los hermanos de Nick Reiner lo dejan sin apoyo financiero antes de que lo juzguen por matar a sus padres

Nick Reiner, acusado de asesinar a sus padres, Rob Reiner y Michele Singer Reiner, en diciembre del año pasado, continúa su proceso judicial representado por un defensor público después de que sus hermanos hayan decidido no seguir financiando su defensa legal. El acusado, de 32 años, se enfrenta a dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales, lo que abre la puerta a que la fiscalía solicite la pena de muerte en caso de una eventual condena.

Tras su detención, Reiner había contratado inicialmente al reconocido abogado Alan Jackson, pero este se retiró del caso de forma inesperada el pasado 7 de enero, el mismo día previsto para la lectura de cargos. A raíz de esa renuncia, la defensora pública Kimberly Greene fue designada para asumir su representación legal, lo que obligó a aplazar la audiencia.

Rob Reiner y Nick Reiner | Getty

Durante la vista celebrada recientemente, Reiner se ha declarado inocente de los cargos y ha renunciado a su derecho a una audiencia preliminar rápida, lo que permite al tribunal ampliar los plazos habituales del proceso. La próxima audiencia preliminar ha quedado fijada para el 29 de abril, aunque no se descarta que se solicite más tiempo debido a la carga de trabajo del servicio de defensa pública.

Según fuentes citadas por TMZ: "Los hermanos de Reiner no tienen intención de contratar un nuevo abogado privado ni de asumir los costes legales derivados del proceso".

Nick Reiner | Reuters

Tras la audiencia, Nick Reiner fue trasladado de nuevo al Centro Correccional Twin Towers, donde permanece bajo custodia a la espera de que avance el proceso judicial. Mientras el caso sigue su curso, el acusado afronta uno de los momentos más delicados de su vida sin el respaldo económico de su familia y con un futuro legal marcado por la posibilidad de una de las penas más severas del sistema judicial estadounidense.