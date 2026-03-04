El polémico beso de Selena Gomez en los pies a Benny Blanco tras las críticas por tener los "pies sucios"

Selena Gomez y Benny Blanco han vuelto a captar la atención en redes sociales con un gesto que rápidamente se ha vuelto viral. La cantante, que vive un momento de ensueño en su relación con Blanco, ha sorprendido al besar los pies del productor en plena entrevista, un momento que muchos interpretan como una respuesta irónica a la reciente polémica que lo rodeaba.

El momento ha ocurrido durante la participación de Gomez en Friends Keep Secrets, el nuevo podcast que Blanco presenta junto a su amigo Dave "Lil Dicky" Burd. La actriz ha acudido como invitada al segundo episodio del programa, donde el equipo ha revisado mensajes directos de fans y ha hablado sobre salud mental, su boda el año pasado y sus planes de tener hijos.

La aparición de la cantante llega pocos días después de que Blanco se hiciera viral por un momento del primer episodio del podcast. Durante la grabación, el productor apoyó los pies descalzos (visiblemente sucios) sobre el sofá del set, lo que provocó una oleada de comentarios críticos en redes sociales.

Blanco terminó respondiendo a la polémica durante una aparición en Jimmy Kimmel Live!, donde explicó que la suciedad provenía del polvo del set debido al constante movimiento del equipo técnico durante la grabación.

En el nuevo episodio del podcast, mientras conversaba con los presentadores y con Kristin Batalucco (esposa de Burd) sobre las ventajas y desventajas de las correas para niños pequeños, Gomez ha protagonizado el momento más comentado de la charla.

En medio de la conversación, la cantante se ha inclinado hacia Blanco y ha besado sus dedos del pie. El gesto ha provocado la reacción inmediata del productor, que ha sonreído y ha mirado a su compañero antes de preguntarle en tono divertido: "¿Te gusta?".

Después, Gomez le ha dado una pequeña palmada en la pierna y ha dicho en broma: "No me lo hagas pasar mal". Blanco ha respondido entre risas: "Ay, no, me ha gustado. Me ha hecho sentir bien. Te quiero muchísimo".

La participación de Gomez en el programa se ha convertido rápidamente en uno de los momentos más comentados del podcast, especialmente por el gesto con el que ha decidido responder con humor a la polémica que había rodeado a su marido días antes.