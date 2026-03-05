Christian Bale desafía el remake de American Psycho: "Quien quiera intentarlo, que lo haga"

La directora Mary Harron tomó la novela de Bret Easton Ellis con la llegada del nuevo milenio para adaptar a uno de los psicópatas más populares de la literatura al séptimo arte. American Psycho se estrenó en el 2000 y se convirtió en todo un éxito entre el público, que la sigue considerando como una de las películas más emblemáticas del cine de culto.

Gran parte del mérito de la buena acogida que tuvo la cinta se debe a la interpretación de Patrick Bateman por parte de Christian Bale. Si bien el eterno Bruce Wayne ya llevaba años trabajando en el cine, siendo actor desde su infancia con películas tan queridas como El imperio del sol de Steven Spielberg, fue esta producción la que lo catapultó a la cima de Hollywood. Él era el centro de la historia y planos como el del espejo se mantienen 26 años después en el centro de la cultura pop.

Christian Bale en American Psycho | Lionsgate

Sin embargo, como bien suele suceder cuando algo funcionó en el pasado, ya hay un remake en desarrollo. Esta vez será Luca Guadagnino (Call me by your name, Rivales) el encargado de dirigir la adaptación de Easton Ellis. Un cineasta con la experiencia suficiente como para que la nueva versión tenga unos cimientos sólidos con los que aguantar todas las comparativas que, indudablemente, llegarán una vez se estrene.

Aunque la producción no está siendo todo lo sencilla que uno cabría esperar con un proyecto de estas características. Y es que hace unos días se hacían públicas las dificultades que se estaban teniendo para encontrar al sustituto de Bale. A fin de cuentas, encarnar un personaje con una interpretación previa tan memorable no es nada fácil.

Ahora ha sido el propio Bale el que ha querido hablar sobre el remake y del futuro Patrick Bateman. "Quien quiera intentarlo, que lo haga", ha comentado tras ser preguntado sobre posibles intérpretes que puedan recoger su testigo: "Me encantó hacerla con Mary Harron hace tantos años, tengo recuerdos fantásticos de todo aquello. Es una decisión audaz por parte de cualquiera que intente hacer algo. No sé si están haciendo un remake o qué, no sé nada más al respecto. Pero les deseo lo mejor, me gusta la gente valiente".

Así pues, Christian Bale no parece estar precisamente en contra de la película. De hecho, alienta al equipo responsable de la cinta; dejando claro que se trata de un acto de valentía que, salga bien o mal, merece en sí mismo cierto reconocimiento.

Se espera que American Psycho llegue a los cines a lo largo de 2027. La entrega original ya tuvo una secuela en 2002 sin rastro de Bale: una cinta odiada tanto por el público como por la crítica. Por lo que dicha reinvención de la novela se presenta como una oportunidad de oro para redimir este universo y mostrar a un Bateman alejado del que todo el mundo conoce hasta la fecha.