Demi Moore explica su impactante corte de pelo tras su cambio de imagen más polémico

Demi Moore se ha convertido recientemente en uno de los temas más comentados de la Semana de la Moda de Milán después de aparecer en el desfile de Gucci con una imagen completamente distinta a la habitual. La actriz de The Substance, conocida por su larga melena negra hasta la cintura, apareció con un corte bob corto y un look oscuro que muchos describieron como un estilo de dominatrix.

El radical cambio de imagen fue obra del estilista Dimitris Giannetos, que bautizó el peinado como "Demi-tris BoB". El estilista explicó en Instagram que quería darle a la actriz un look "atrevido y vanguardista", inspirado en las siluetas de la nueva colección del director creativo de Gucci.

Demi Moore en la Semana de la Moda de Milán | Gtres

El cambio llamó especialmente la atención porque Moore rara vez modifica su icónica melena larga, que se ha convertido en una de sus señas de identidad a lo largo de su carrera. Sin embargo, el misterio duró poco.

Apenas unos días después, la actriz apareció en los Premios SAG 2026 con su cabello recogido en un elegante moño bajo, lo que ya sugería que su larga melena seguía intacta. En la gala lució un voluminoso diseño negro de Schiaparelli acompañado de joyas de Harry Winston de más de 95 quilates.

La confirmación definitiva llega ahora, durante un evento de Kérastase en Los Ángeles, donde Moore ha reaparecido con su característica melena negro azabache cayendo hasta la cintura. Allí ha participado en una conversación con Sara Foster para presentar la línea capilar Chronologiste de la marca, de la que es embajadora global.

Durante el evento, la actriz ha explicado que el cambio de imagen de Milán había sido simplemente una forma de experimentar: "Fue un momento increíble. Simplemente poder jugar y explorar otra faceta de mi personalidad", señala, confirmando que en realidad no se cortó el pelo y que el bob probablemente se logró con una peluca.

Moore también ha reflexionado sobre su relación con su icónico peinado, asegurando que su larga melena sigue siendo una parte importante de su identidad: "Es muy propio de mí. Poder cambiar de look con pelucas y extensiones alimenta mi necesidad de cambio, pero al final me encanta soltarlo y ver cómo mi cabello cae más abajo de la cintura. Es como volver a casa".

La actriz, que fue nombrada embajadora global de Kérastase este año, también asegura que con el paso del tiempo se ha vuelto más consciente del cuidado de su pelo: "Hay una verdadera libertad en dejar que tu cabello sea él mismo y que cuente tu historia".

Aunque no descarta experimentar con nuevos estilos en el futuro, Moore deja claro que su melena larga sigue siendo una de sus características más reconocibles, incluso después del breve cambio de look que protagonizó en Milán.