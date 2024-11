El inesperado comentario de Miley Cyrus sobre su exmarido, Liam Hemsworth

Miley Cyrus no suele hablar mucho sobre su relación pasada con Liam Hemsworth, pero cuando lo hace, sus palabras reflejan cómo esa etapa marcó su vida tanto personal como profesional.

En una reciente entrevista con Harpers Bazaar, Miley ha reflexionado sobre cómo su historia con Hemsworth, que comenzó en el set de La Última Canción en 2010, moldeó su manera de abordar la colaboración creativa.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth en 'La última canción' | Buena Vista Internacional

La película no solo fue el inicio de su romance, sino también un ejemplo temprano de cómo unir lo emocional con lo profesional puede dar frutos significativos. "Trabajé con mi padre desde siempre. Así fue como mi exmarido y yo nos conocimos. Siempre he trabajado con la gente que quiero y Maxx me inspira muchísimo", ha compartido la artista.

Esa misma filosofía guía ahora su relación con Maxx Morando, su pareja desde hace más de dos años, quien también ha sido clave en la producción de su próximo álbum Something Beautiful. Miley ha descrito este proyecto, que se lanzará en 2025, como "un álbum conceptual que intenta curar una cultura enferma a través de la música". Inspirada por obras icónicas como The Wall de Pink Floyd, la cantante asegura que cada canción no solo cuenta una historia, sino que tiene propiedades curativas, tanto en su sonido como en su mensaje visual.

A través de este proyecto, demuestra que las lecciones del pasado, incluidas las que vinieron de su relación con Liam Hemsworth, pueden ser un trampolín hacia algo extraordinario y transformador.