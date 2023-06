Jennifer Lawrence, muy sincera sobre los rumores de que Liam Hemsworth fue infiel a Miley Cyrus con ella y cuándo se besaron

Liam HemsworthyMiley Cyrusse conocieronen 2009 durante el rodaje de 'La última canción'. Tras nueve años de relación, la pareja decidió casarse en 2018. Sin embargo, menos de un año después, en agosto de 2019, anunciaron su separación. La fama de Hemsworth se catapultó entre 2012 y 2015 con el estreno de la saga de 'Los juegos del hambre' donde interpretó a Gale Hawthorne junto a Jennifer Lawrence, quien daba vida a Katniss Everdeen. Durante esos años, ambos actores se volvieron inseparables y se iniciaron los rumores sobre la existencia de una relación romántica entre ellos.

En 2015, Lawrence asistió al programa 'Watch What Happens Live' donde Andy Cohen le preguntó si ella y Liam se habían besado "fuera de cámaras" a lo que la actriz respondió afirmativamente: "Liam es muy atractivo. ¿Qué habrías hecho tú?".

Después de afirmar que se trataba solamente de un beso, los rumores parecían haberse calmado, hasta que en enero de este año, Miley Cyrus estrenó el día del cumpleaños de Liam la canción 'Flowers' donde hablaba sobre su relación, su posterior ruptura con el actor y le lanzaba alguna que otra indirecta. Durante una entrevista para el programa de radio SiriusXM, la cantante aclaró algunos detalles sobre su relación que inspiró ciertas estrofas de la canción, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Con el estreno del videoclip de 'Flowers', algunos fans de la cantante comenzaron a teorizar un posible romance entre Hemsworth y Lawrence a raíz de una coincidencia de vestuario. En el vídeo Cyrus lucía un largo vestido dorado de la colección de otoño de 1991 de Yves Saint Lauren muy similar al Prabal Gurung que la actriz de 'Los juegos del hambre' lució en 2012 posando junto a Liam durante el estreno de la primera entrega de la saga. Los fans estaban convencidos de que se trataba de una indirecta dirigida a los actores a los que se acusaba de haber cometido una infidelidad mientras Hemsworth y ella aún eran pareja.

Jennifer Lawrence con el vestido dorado | Getty

Tras más de cinco meses desde el estreno del videoclip, Jennifer se ha pronunciado. La actriz volvió a acudir al programa de Andy Cohen para promocionar su nueva película 'Sin malos rollos'. Cohen le preguntó si estaba "nerviosa" por los rumores sobre una posible infidelidad entre ellos. "No es cierto. Me encantaría responder a esto, no es cierto. Rumor total", dijo con seguridad la actriz.

Acto seguido afirmó que el beso al que se refirió durante la entrevista en 2015 ocurrió cuando Miley y Liam no estaban juntos: "Todos sabemos que solo nos besamos una vezyfue años después de que se separaran". Lawrence también confesó que cuando vio el videoclip ella misma simplemente "asumió" que el vestido dorado era una "coincidencia".

Durante la entrevista, Cohen también le preguntó si cuando surgen ciertos rumores, siente la necesidad de pronunciarse y aclararlos. La actriz que, actualmente no tiene redes sociales, ha admitido: "Por supuesto, es muy difícil cuando, ya sabes, si cinco personas en una fiesta piensan que te acostaste con el novio de alguien, por ejemplo, es realmente molesto y luego lo multiplicas por ocho mil millones". "No soy buena en matemáticas", ha bromeado la actriz.