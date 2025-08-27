La mujer de Bruce Willis revela que al actor "le está fallando el cerebro" y explica que entró en "pánico" con el diagnóstico

Bruce Willis, el icónico actor conocido por películas como La jungla de cristal o Armageddon, fue diagnosticado de demencia frontotemporal (FTD), una enfermedad, que afecta principalmente la personalidad, el comportamiento y el lenguaje.

La patología ha transformado la vida cotidiana del actor y de su familia, algo sobre lo que Emma Heming, esposa del actor desde 2009, ha hablado abiertamente.

Emma se ha sincerado sobre el impacto que ha tenido el diagnóstico de su esposo en su familia, en una entrevista que forma parte del especial de ABC presentado por Diane Sawyer, Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey.

La modelo y actriz ha hablado sobre el momento "alarmante y aterrador" en el que Bruce empezó a cambiar: "Estaba un poco distante, un poco frío, no como Bruce, que es muy cálido y cariñoso".

"No entendía lo que estaba pasando. Pensé: '¿Puedo seguir en un matrimonio que ya no es como lo que teníamos?'", admitía.

Junto al diagnóstico, les llegó la noticia de que no tenía cura ni esperanza de mejorar, lo que le hizo sentirse como estar "en caída libre".

"Salir de allí sin nada, simplemente nada, con un diagnóstico que no podía pronunciar, no podía entender lo que era. Estaba tan en pánico. Recuerdo haberlo escuchado y no haber escuchado nada más", ha contado.

Demi Moore y Bruce Willis con sus hijas Rumer, Scout y Tallulah Willis | Instagram Demi Moore

Emma también ha hablado sobre la situación actual de su marido, de 70 años: "Bruce goza de muy buena salud en general. Es solo que le está fallando el cerebro".

"El lenguaje está desapareciendo y, como saben, hemos aprendido a adaptarnos", explicaba. "Y tenemos una forma de comunicarnos con él, que es muy, muy distinta".

Sin embargo, pese al deterioro, Emma también ha señalado que, aunque Bruce ya no siempre entiende la situación, aún conecta con su familia de manera profunda: "Siento que cuando estamos conél… se ilumina".

"Lo sostenemos de las manos. Lo besamos. Lo abrazamos. Él corresponde. Participa. Eso es todo lo que necesito", reconocía.

"No necesito que sepa que soy su esposa, que nos casamos este día y todo eso. Solo quiero sentir que hay una conexión. Y la hay", ha explicado Emma, que cree fielmente que el actor la siguereconociendo.

Además del especial televisivo, Emma ha canalizado su experiencia en el lanzamiento de un libro, The Unexpected Journey (El viaje inesperado), que busca proporcionar apoyo emocional y práctico a quienes cuidan a personas con demencia.