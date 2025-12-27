¿Nancy y Jonathan rompen en Stranger Things 5? La explicación de los hermanos Duffer que lo deja claro

El Volumen 2 de Stranger Things 5 ya está disponible en Netflix con tres episodios que han dado respuestas a algunas de las incógnitas de la serie, sobre todo sobre el origen del Mundo del Revés.

Pero la serie también ha profundizado en uno de sus elementos más queridos: las relaciones entre sus protagonistas. En ese terreno, una de las más debatidas y controvertidas ha sido la que involucra a Nancy Wheeler y Jonathan Byers, pareja en la ficción desde la temporada 2. Cuidado con los spoilers de Stranger Things 5 Vol. 2 de a continuación.

Charlie Heaton y Natalia Dyer como Jonathan y Nancy en Stranger Things | Netflix

¿Nancy Wheeler y Jonathan Byers siguen juntos o se separan?

En esta nueva tanda de episodios, hay una escena que protagonizan Nancy y Jonathan que ha generado confusión entre los fans, y es que ambos quedan atrapados en una instalación del Mundo del Revés mientras una misteriosa sustancia oscura empieza a inundar la habitación.

Cuando la pareja da por hecho que van a morir, comienzan a tener una conversación muy profunda sobre su relación y se confiesan lo que no les gusta de cada uno. Mientras Nancy admite que odia The Clash, Jonathan asegura que nunca solicitó entrar a la universidad.

Jonathan Byers (Charlie Heaton) y Nancy Wheeler (Natalia Dyer) en Stranger Things 5 | Stranger Things

Tras ello, Jonathan saca un anillo de compromiso que había estado guardando y, en lugar de proponerla matrimonio, hace una "no-propuesta".

Finalmente, la sustancia que les había atrapado se detiene y salvan la vida, pero... ¿Este momento confirma su ruptura?

Han sido los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, los que han dejado claro en una entrevista con People que esta escena marca el fin de la relación de Nancy y Jonathan.

Jonathan Byers (Charlie Heaton) y Nancy Wheeler (Natalia Dyer) en Stranger Things 5 | Netflix

"Eso es una ruptura", ha revelado Matt Duffer. "Están separados". El director ha contado que tanto él como su hermano Ross sabían desde "hace tiempo" que querían romper su relación. "Es difícil recordar cuándo exactamente surgió esa idea, pero creo que nosotros —y los escritores— sentíamos que Nancy necesitaba ser independiente y tener la oportunidad de encontrarse a sí misma", ha explicado Matt.

"O sea, ¿cuánta gente termina con su novia o novio que conoció en secundaria?", ha sugerido Matt Duffer, señalando que ambos "tienen una relación un poco más complicada que la de los estudiantes normales". Es un "vínculo traumático", ha expresado.

A pesar de esta ruptura, los actores Natalia Dyer y Charlie Heaton mantienen una relación en la vida real desde 2017, tras conocerse en la serie.