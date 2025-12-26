Macaulay Culkin revela por qué abandonó su carrera como actor cuando estaba en la cima del éxito: "Estaba solo"

Macaulay Culkin, famoso por su inolvidable papel como Kevin McCallister en Solo en casa, comenzó su carrera como actor cuando apenas era un niño y, en muy poco tiempo, se convirtió en una de las mayores estrellas infantiles de Hollywood, algo que no compensaba el maltrato que sufría por parte de su padre.

Sin embargo, cuando su popularidad estaba en su punto más alto y su rostro era uno de los más reconocibles entre los actores infantiles, Macaulay sorprendió al alejarse de la actuación en plena adolescencia y desaparecer durante años del foco mediático.

En una reciente entrevista en Mythical Kitchen, el actor, que tiene ahora de 45 años, ha revelado que, después del enorme éxito de sus películas, decidió retirarse de Hollywood a los 14 años para vivir experiencias típicas de su edad.

Culkin recordaba que muchas de sus escenas como niño actor eran en solitario y sin interacción con otros jóvenes: "Lo que quería era estar con gente de mi edad. Hay que recordar: muchas de las cosas que hacía de niño... No hacía nada en grupo. Estaba solo yo".

"Verías Solo en casa ... y digo, 'Dios mío, estoy en Náufrago, solo que tenía una pelota de voleibol con la que hablar'", decía Macaulay.

"La gente me pregunta: '¿Cómo fue trabajar con Joe Pesci?'. Yo les pregunto: '¿Has visto la película?'. Quizás hacemos un par de escenas juntos. Y luego yo, en una casa, solo, casi solo en casa", añadía.

"Quería salir, salir con chicas y juntarme con gente de mi edad", explicaba el actor. "Quería, ya sabes, ir a una fiesta. Quería hacer ese tipo de cosas. No te imaginas cuántos Bar Mitzvá me perdí".

Macaulay y Kieran Culkin de niños | Getty

El intérprete también explicaba que su incursión en el mundo del espectáculo no fue un sueño planificado, sino algo que "lo encontró a él", gracias a la iniciativa de sus padres de llevar a sus hermanos mayores a hacerse unas fotos y terminar acompañándolo a él.

"Para mí, simplemente sucedió", comentaba. "No les di muchas vueltas a mis padres, diciéndoles: 'Mamá, papá, quiero ser famoso. Quiero hacer películas'. Empecé a hacerlo, se me daba bien y seguí consiguiendo trabajo".

"Mi madre solo quería un descanso y me dijo: 'Llévate a Mac contigo'", contaba sobre cómo empezó todo. "Desde el principio, en mi primera audición, todo estaba asegurado. Es curioso, este es un trabajo; no lo encontré yo. El trabajo me encontró a mí. Por eso, en parte, volví a él".

A partir de ahí, su carrera despegó rápidamente, pero el ritmo y la soledad del éxito precoz lo llevaron a tomar distancia.

"No puedes deshacer el sonido de esa campana", decía sobre la fama. "No puedes volver a poner la pasta de dientes en la campana", refiriéndose a la irreversibilidad de la situación.

Tras casi una década alejado de la actuación, Culkin regresó al cine con la película Party Monster en 2003 y ha trabajado de forma intermitente desde entonces.