Asesinan a los 25 años a la actriz Imani Dia Smith, Nala en El Rey León: Era madre de un niño de 3 años

La comunidad artística del teatro musical está de luto tras la trágica muerte de Imani Dia Smith, la actriz que despertó la admiración del público al interpretar a la joven Nala en la producción de El Rey León en Broadway cuando era niña, entre 2011 y 2012.

Smith, de 25 años, fue hallada el pasado 21 de diciembre en su casa en Edison, Nueva Jersey, con múltiples heridas de arma blanca tras un aviso de emergencia al 911.

Fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario Robert Wood Johnson, donde los médicos confirmaron su fallecimiento minutos después de su ingreso.

Imani Dia Smith | GoFundme

Las autoridades del Condado de Middlesex arrestaron a Jordan D. Jackson-Small, de 35 años y pareja sentimental de Smith, como principal sospechoso de la agresión, según informa The Mirror.

El presunto autor de los hechos ha sido acusado formalmente de asesinato en primer grado, así como de otros delitos relacionados, incluyendo poner en peligro el bienestar de un menor y posesión ilegal de armas.

Imani ha dejado atrás a su hijo de 3 años, a sus padres, y a sus dos hermanos menores, así como a un gran número de familiares, amigos y compañeros del mundo del entretenimiento que la recuerdan con cariño.

Imani Dia Smith y su familia | GoFundMe

Ante la conmoción por su muerte, su familia ha lanzado una campaña en GoFundMe, con un objetivo de recaudación de 55 mil dólares, para cubrir los gastos funerarios, apoyo psicológico para su hijo y la familia, gastos legales y el cuidado del perro de Imani.

"Imani tenía toda la vida por delante. Era una persona vivaz, cariñosa y con un talento increíble. Una auténtica artista de triple impacto, su papel más destacado fue el de la joven Nala en Broadway, en El Rey León de Disney, una experiencia que reflejó la alegría, la creatividad y la luz que aportaba al mundo", la describía su familia en la campaña.