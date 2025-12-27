Muere el actor palestino Mohammad Bakri, conocido por Homeland, a los 72 años

Mohammad Bakri aclamado cineasta palestino ha muerto a los 72 años en Israel. El actor y director falleció el pasado 24 de diciembre por problemas cardíacos y pulmonares en un hospital según Associated Press.

Bakri era conocido por explorar las complejidades del conflicto palestino-israelí. En 1984, su película Detrás de los muros fue nominada al Oscar a Mejor película de habla no inglesa.

Como actor, actualmente participaba en la segunda temporada de La casa de David, el drama bíblico de Prime Video, aunque algunos de sus papeles más recordados fueron en series como Homeland, en la que da vida al vicepresidente ficticio de Afganistán.

Mohammad Bakri en Homeland | Showtime

También estuvo en películas como El cuerpo (The Body), junto a Antonio Banderas, en Domicilio privado, en American Assassin o en la miniserie The Night Of.

Junto a estos títulos dirigió el polémico documental de 2003, Yenín, Yenín, que narra una operación militar israelí de 2002 en la ciudad de Yenín, en el norte de Cisjordania. La película retrató la grave destrucción de la ciudad y fue prohibida por Israel.

Más recientemente, Bakri apareció en la película de 2025 Todo lo que fuimos, en la que también participan sus hijos, Adam y Saleh Bakri, y que tiene muchas opciones de estar nominada a los Oscar a Mejor película internacional.