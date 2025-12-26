Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver, juntos de nuevo tras 14 años de su divorcio por el hijo ilegítimo del actor

La relación entre Schwarzenegger y Shriver se rompió públicamente en 2011 tras salir a la luz que el actor había tenido un romance extramarital con su empleada doméstica, Mildred Baena, y lo que dio lugar a un hijo ilegítimo de Arnold, Joseph Baena, nacido en 1997.

La separación habría llevado a Shriver a reconocer que tuvo una brutal crisis, a años de distanciamiento frente al ojo público y a litigios financieros fruto del divorcio.

Ahora, más de una década después, Arnold, quien mantiene una relación cercana con Baena, y su ex-esposa han sorprendido a sus seguidores estas navidades tras reunirse en familia.

Maria Shriver, Katherine Schwarzenegger y Arnold Schwarzenegger | Instagram Katherine Schwarzenegger

La ex-pareja, que fue una de las más conocidas de Hollywood durante décadas, ha decidido pasar tiempo juntos en familia con sus hijos y nietos, posando sonrientes en fotografías compartidas por suhija Katherine Schwarzenegger en redes sociales.

Estas imágenes, con el pie de foto "un diciembre acogedor", muestran a Arnold y Maria posando con su hija en el medio, acompañados de su familia mientras disfrutaban de eventos festivos como un espectáculo navideño y la compañía de sus seres queridos.

A pesar de ese pasado tumultuoso, la reunión familiar en estas fiestas apunta a que el actor, de 78 años, y Maria, de 70, mantienen una relación cordial y centrada en su familia.

En las fotos compartidas también aparecen momentos junto a la familia política, como Chris Pratt o la novia de Chris, así como el resto de hermanos Christina, Patrick y Christopher, y sus respectivos hijos.