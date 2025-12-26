POR NAVIDAD
Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver, juntos de nuevo tras 14 años de su divorcio por el hijo ilegítimo del actor
Después de años sin haberlos visto juntos por la mediática separación de Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver, la expareja ha vuelto a pasar las navidades en familia con sus hijos y nietos.
La relación entre Schwarzenegger y Shriver se rompió públicamente en 2011 tras salir a la luz que el actor había tenido un romance extramarital con su empleada doméstica, Mildred Baena, y lo que dio lugar a un hijo ilegítimo de Arnold, Joseph Baena, nacido en 1997.
La separación habría llevado a Shriver a reconocer que tuvo una brutal crisis, a años de distanciamiento frente al ojo público y a litigios financieros fruto del divorcio.
Ahora, más de una década después, Arnold, quien mantiene una relación cercana con Baena, y su ex-esposa han sorprendido a sus seguidores estas navidades tras reunirse en familia.
La ex-pareja, que fue una de las más conocidas de Hollywood durante décadas, ha decidido pasar tiempo juntos en familia con sus hijos y nietos, posando sonrientes en fotografías compartidas por suhija Katherine Schwarzenegger en redes sociales.
Estas imágenes, con el pie de foto "un diciembre acogedor", muestran a Arnold y Maria posando con su hija en el medio, acompañados de su familia mientras disfrutaban de eventos festivos como un espectáculo navideño y la compañía de sus seres queridos.
A pesar de ese pasado tumultuoso, la reunión familiar en estas fiestas apunta a que el actor, de 78 años, y Maria, de 70, mantienen una relación cordial y centrada en su familia.
En las fotos compartidas también aparecen momentos junto a la familia política, como Chris Pratt o la novia de Chris, así como el resto de hermanos Christina, Patrick y Christopher, y sus respectivos hijos.
