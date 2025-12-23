La mujer de Bruce Willis comparte que donará el cerebro del actor a la ciencia: "Una decisión es difícil pero necesaria"

Después de tres años conviviendo con el diagnóstico de demencia frontotemporal, la familia de Bruce Willis ha tenido que enfrentarse a una realidad para la que nadie está preparado.

El avance de la enfermedad ha obligado a tomar decisiones profundas y difíciles, muchas de ellas impensables antes de que la salud del actor comenzara a deteriorarse, y que han cambiado por completo la dinámica familiar.

Desde reorganizar su día a día hasta sacar a Bruce de la casa familiar y contar con especialistas que estén pendientes de él las 24 horas del día, sus seres queridos han tenido que adaptarse constantemente a nuevas necesidades.

Bruce Willis | Getty

La familia de Bruce Willis ha tomado una decisión con la vista puesta en el futuro de la investigación médica. Sus seres queridos han anunciado que donarán su cerebro ala ciencia después de su fallecimiento con el objetivo de ayudar a desentrañar los misterios de su demencia, una condición poco comprendida y sin cura.

La decisión ha sido anunciada por su esposa Emma Heming en su libro The Unexpected Journey, según recoge The WP Times: "Esta decisión es emocionalmente difícil, pero científicamente necesaria para comprender la demencia frontotemporal".

"Esto no es simbólico. Es ciencia. Algún día podría ayudar a otras familias", añadía Heming.

El análisis post mortem del cerebro de alguien con esta patología, tal como informa el medio, puede ofrecer detalles valiosos sobre anomalías proteicas, mutaciones genéticas y cambios estructurales que solo pueden observarse después de la muerte.

Este anuncio llega en un momento en que la familia mantiene una comunicación abierta sobre la enfermedad del actor y su impacto en la vida familiar, con la esperanza de sensibilizar y alentar una mayor investigación en este campo para tratamientos futuros.