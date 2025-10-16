Emma Heming cuenta cómo les afecta a sus hijas de 11 y 13 años la enfermedad de Bruce Willis: "No sé si se recuperarán"

Emma Heming, esposa del actor Bruce Willis, continúa volcada en el cuidado de su marido por su diagnóstico de demencia frontotemporal. La empresaria reconoció hace unos meses que Bruce vivía en otra casa separado de ella y sus hijas, pero con una atención especializada y a tiempo completo.

Emma fue duramente criticada, pero lejos de esconderse salió a defender su postura asegurando que era la mejor decisión tanto para Willis y como para sus hijas, Mabel y Evelyn.

En una entrevista, Heming ha hablado sobre cómo están llevando sus hijas el proceso de la enfermedad de Bruce, quien ha tenido un notable deterioro.

"Creo que lo están haciendo bien, considerando todos los aspectos, pero es difícil", explicaba la actriz a Vogue Australia. "Están de luto, echan mucho de menos a su papá".

"Se está perdiendo momentos importantes, lo cual es duro para ellas, pero las niñas son resilientes, aunque antes odiaba oír eso porque la gente no entendía por lo que estábamos pasando", añadía Emma.

"No sé si mis hijas alguna vez se recuperarán, pero están aprendiendo y yo también", decía.

"He tenido que aprender a vivir con el dolor. Siempre me acompaña", decía sobre cómo se sentía ella en este momento.

"No puedo quitármelo de encima, pero voy a respirar, y voy a estar triste y con todos los sentimientos y emociones que voy a sentir, pero tampoco voy a permitir que se quede solo en una nota", afirmaba Heming.

"Mi hijastra Scout cita en el libro (el que Emma publicó): 'El dolor es el precio que pagamos por amar a alguien tan profundamente'. Y tiene razón", ha contado la modelo.

Según ha contado Emma, las pequeñas de 13 y 11 años visitan mucho a Bruce e intentan aprovechar el mayor tiempo posible con él, al igual que lo hace el resto de la familia del icónico actor de Hollywood.