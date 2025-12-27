Tylor Chase, hospitalizado y en tratamiento tras varios intentos fallidos: "Necesitaba ayuda inmediata"

El actor Tylor Chase, al que muchos espectadores le recordarán por su participación en la serie de Nickelodeon, Manual de supervivencia escolar de Ned, volvió a estar de actualidad cuando se viralizaron sus imágenes viviendo en la calle en California y con problemas de salud mental y adicciones.

Su impactante estado ha generado una fuerte preocupación entre fans y antiguos compañeros de reparto, quienes le han ayudado a intentar salir adelante.

Uno de ellos, Daniel Curtis Lee, le ofreció alojamiento y apoyo para iniciar un proceso de rehabilitación, pero sus intentos fracasaron cuando Tylor destrozó la habitación que le facilitó.

Daniel Lee Curtis se reúne con su compañero de Nickelodeon Tylor Chase | Instagram Daniel Lee Curtis

Ahora, según medios como Daily Mail o People, el actor ha sido hospitalizado y está recibiendo atención médica en un hospital del sur de California.

Daniel Curtis Lee le dijo al Daily Mail que el padre de Chase había "ordenado" a Jacob "Jake" Harris, un influencer y empresario de Los Ángeles, que hiciera lo que fuera necesario para ayudar a su hijo.

"Por fin pude contactar con un centro de crisis que vino a evaluarlo el mismo día", declaró Harris al Daily Mail. "Decidieron que necesitaba ayuda inmediata y lo trasladaron a un hospital local para recibir tratamiento de 72 horas".

"Ahora está bien cuidado. Y el futuro pinta bien. Solo necesitaba que alguien hiciera algo para ayudarlo", ha asegurado.

"Las muestras de apoyo público llegaron en un momento crucial. No se encuentra bien. Requiere cuidados que van más allá de los que ofrecen los centros de desintoxicación habituales. Necesita semanas para estabilizarse", añadió el actor Shaun Weiss.