Hilaria y Alec Baldwin, en terapia para afrontar los problemas por su gran diferencia de edad: 13 años casados y 7 hijos en común

Hilaria y Alec Baldwin forman una de las parejas más conocidas, y también más comentadas, de Hollywood. Casados desde 2012 y padres de siete hijos, han compartido más de una década devida familiar bajo la mirada constante del público.

Durante ese tiempo, no todo ha sido fácil, ya que han enfrentado la exposición mediática tras la tragedia del rodaje de Rust en la que Alec se vio involucrado en un accidente; o las críticas hacia Hilaria por la controversia sobre su herencia cultural.

A esos desafíos se suma otro que la propia Hilaria no ha dudado en mencionar, la diferencia de edad de 26 años entre ambos. Lejos de negar las dificultades, la empresaria se ha abierto sobre el tema, admitiendo que no siempre es fácil mantener la armonía cuando hay tantos años de por medio.

Hilaria, de 41 años, ha revelado que ella y Alec, de 67 años, han comenzado a asistir a terapia de pareja para trabajar los desafíos que plantea su matrimonio, en particular la brecha de más de dos décadas que hay entre ellos.

"No creo que la edad sea solo un número, al menos en nuestra situación… hay ciertas cosas en las que tengo que mirarlo y decir 'él tiene 26 años más de experiencia'", ha admitido en el pódcast Uncut and Uncensored con Caroline Stanbury.

"A veces eso es un punto a favor, y otras veces significa que necesitamos hacer un poco de terapia", decía la modelo.

Antes de pasar por el altar con Hilaria, el intérprete de El jurado estuvo casado con la actriz Kim Basinger, con quien contrajo matrimonio en 1993 y tuvo una hija, Ireland Baldwin.

"Tuvo una situación muy notoria y complicada con su esposa anterior y con Irland", reconocía la autora sobre la vida pasada del actor.

"Creo que quería tener la oportunidad de hacerlo de otra manera y tomar decisiones diferentes", ha añadido.

La esposa de Baldwin ha comentado que, aunque su familia estuviese "muy bien pensada", enfrentan "momentos duros".

"¿Tenemos nuestras discusiones normales de pareja? Por supuesto. Pero lo que nos une es el deseo de ambos de estar juntos y de que la relación funcione. Cuando tienes eso, creo que puedes superar cualquier cosa juntos", alegaba.

Por otra parte, Hilaria ha hablado sinceramente sobre cómo su identidad personal se vio afectada al entrar en una vida tan pública.

"En muchos sentidos perdí parte de mi identidad cuando me casé con Alec… otros hablaban de mí por primera vez a un nivel muy masivo".

"Publiqué esto en mis historias (de Instagram), y esta mujer me dijo: 'Tienes que poder articular bien y saber cuál es tu identidad, porque de lo contrario la vas a obtener de otras personas, ya que todo el mundo va a tener una opinión'", recordaba.

"Y no lo dice ninguna persona famosa. Todos somos iguales, seamos famosos o no, lo que sea. Todos somos de carne y hueso", aseguraba.

"No he sido tan clara como debería haber sido conmigo misma respecto a mi identidad", se sinceraba la mujer del actor.

"La gente puede decir esto o aquello. No puedo impedírselo", añadía. "Pero me conozco a mí misma de una manera que, con suerte, no me provoque esa náusea en el estómago que he experimentado tantas veces".

A pesar de los retos, no solo la diferencia de edad, sino también haber superado públicamente varias crisis personales y familiares, la pareja ha decidido apostar por su relación y el amor que hay en ella.