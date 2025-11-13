Shakira arrasa en el reino animal: Así baila Gazelle en el nuevo videoclip de Zootopia 2

La cantante colombiana Shakira estrenó este miércoles el videoclip oficial de su tema Zoo, que formará parte de la banda sonora de la película Zootopia 2 que Disney estrenará en cines el próximo 26 de noviembre, y en la que la artista pone voz a una gacela llamada Gazelle.

En el video se observa a la cantante ofreciendo un concierto frente a centenares de personajes de la película infantil de animación, que está basada en una ciudad metropolitana habitada únicamente por animales de todas las especies.

Fue publicado en la cuenta de YouTube de DisneyMusic y ya acumula más de 300.000 visualizaciones y más de 33.000 me gusta en apenas once horas desde su estreno.

Shakira en Zoo, videoclip de Zootopia 2 | DisneyMusic

Shakira presentó anoche un adelanto del videoclip durante un concierto de su gira Las mujeres ya no lloran en Quito, en el que además anunció la presentación del video la tarde de este miércoles.

La película, así como su próxima secuela, está ambientada en un mundo de animales antropomórficos y tiene como protagonistas a la conejo Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) y el zorro Nick Wilde (Jason Bateman).

Zootopia 2 está escrita y dirigida por Byron Howard y Jared Bush y la cinta promete recuperar la esencia de la primera entrega. Una promesa que ya se ha empezado a cumplir con el videoclip deShakira, donde encarna a Gazelle en una versión de live action (a medias, al menos).

Una secuela Disney que augura un nuevo éxito para la Casa del Ratón, tal y como ha demostrado la recepción de la canción de la artista de Colombia.