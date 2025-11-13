Así es el reencuentro de Miranda y Andy en el primer tráiler de El diablo se viste de Prada 2

El primer vistazo a El diablo viste de Prada 2 ya ha llegado. Casi veinte años después de interpretar a los icónicos personajes de Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las calles de Nueva York y a las oficinas de la revista Runway en la secuela del fenómeno de 2006 que definió a toda una generación.

La película reúne al reparto original con el director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna, y presenta nuevos personajes, entre los que se encuentran Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak y Conrad Ricamora. Tracie Thoms y Tibor Feldman también repiten sus papeles como Lily e Irv de la primera película.

El diablo viste de Prada 2 está producida por Wendy Finerman y cuenta con Michael Bederman, Karen Rosenfelt y Aline Brosh McKenna como productores ejecutivos.

La película se estrenará solo en cines el 30 de abril.