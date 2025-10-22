La hija de Alec Baldwin y Kim Basinger, Ireland, critica a su "tóxica" familia y habla de su "infancia solitaria": "Narcisistas, poco fiables y adictos"

Ireland Baldwin, modelo, empresaria y actriz, es la hija única del matrimonio entre los actores Alec Baldwin y Kim Basinger. Creció expuesta a la atención mediática desde muy joven debido a la fama de sus padres y al sonado divorcio de estos en 2002.

Con el tiempo, Ireland construyó su propio camino en la industria del entretenimiento, trabajando con reconocidas marcas de moda y participando en campañas internacionales, además de arriesgarse en el emprendimiento.

En los últimos años, Baldwin ha utilizado las redes sociales y su blog personal para abordar temas de salud mental, relaciones familiares y maternidad.

En 2023 se convirtió en madre de su primera hija, Holland, junto a su pareja, el músico y productor André Allen Anjos, conocido artísticamente como RAC, y ahora, a punto de cumplir 30 años, ha decidido reflexionar públicamente sobre su pasado y las relaciones familiares que marcaron su vida.

Tres días antes de su 30 cumpleaños, la joven ha utilizado su blog Substack para sincerarse sobre su vida privada en un artículo que ha titulado "30, coqueta y sobreviviendo".

"Llego a los 30 con mucho menos peso sobre mis hombros", comenzaba escribiendo. "Este peso surgió de la necesidad de seguir cargando con mis familiares narcisistas, poco fiables y adictos, a quienes creía que necesitaba en mi vida".

"Crecí sin dos padres en mi casa y sin hermanos a quienes recurrir", añadía.

Además, al abordar la época del divorcio de sus padres, la actriz ha asegurado que sintió la necesidad de "ganarse a ciertas personas de su familia".

"Nada fue más liberador que finalmente darme cuenta de lo tóxicas que son estas personas", decía. "Así que, al llegar a los treinta, entendí que así es como se rompen estos ciclos".

"Mi hija no tiene por qué conocer a estas personas, y puedo protegerla de ellas", afirmaba contundente. "Puedo esforzarme al máximo para construir mi propia idea de familia, pieza por pieza. Y mostrar cómo se trata una familia de verdad".

A día de hoy, la relación de Ireland con su padre esestablepor su actual mujer, Hilaria Baldwin: "Hilaria es la razón por la que puedo tener larelación tan cercana con mi padre", escribió la empresaria en Instagram.

"Es la razón por la que puedo tener hermanos y la gran familia que siempre he deseado. Siempre me ha respetado, aceptado mis defectos, me ha abrazado y siempre me ha mostrado amabilidad".