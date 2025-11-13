Así ha crecido el hijo adolescente de John Travolta y es todo un deportista

El mundo se rindió a los pies de John Travolta cuando, en 1978, se puso al volante de su coche "ultramático". Desde entonces, quien fuera todo un ídolo adolescente, se consolidó como uno de los actores más reconocidos de Hollywood. Ahora, disfruta de una carrera marcada por los papeles de acción, siendo un auténtico héroe en películas que rezuman tanta testosterona como adrenalina.

Dejando de lado su trayectoria profesional, Travolta ha sufrido eventos traumáticos en lo personal. En 2009, su hijo mayor Jett fallecía a los 16 años. Mientras que su esposa, Kelly Preston, murió en 2020 a los 58 años a causa de un cáncer de mama.

Hoy en día, el actor es padre de familia y tiene dos hijos: Ella, de 25 años, y Benjamin, de 14 años. El hijo menor está en plena adolescencia y Travolta ha querido presumir de su pasión por el deporte, compartiendo en redes sociales un vídeo del joven en plena escalada.

"No hay montaña lo suficientemente alta para mi hijo Ben. Con amor, desde Noruega", ha escrito en la publicación. En ella, se puede ver a un Ben ya crecido que camina por las montañas del país nórdico, llegando a unas espectaculares vistas capaces de robar el aliento hasta a los viajeros más experimentados.

La canción escogida no podía ser mejor. Y es que, a medida que Ben recorre la nieve en su última aventura, lo acompañan los acordes de Ain't no mountain high enough de Marvin Gaye y Tammi Terrell. Una pequeña demostración del orgullo que siente Travolta hacia su hijo pequeño.

Así, el intérprete continúa compaginando su labor como padre con una carrera cinematográfica a la que no deja de sumar nuevos papeles. Este mismo año ha estrenado High Rollers, secuela de Ladrones con clase, y de cara a 2026, ya prepara la tercera entrega de la franquicia. Por si esto no fuera suficiente, también llegará el thriller de ciencia ficción Ed y la española Black Tides.

