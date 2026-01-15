Tommy Lee Jones solicitó la tutela de su hija dos años antes de su muerte: Estaba en detención psiquiátrica

La hija de Tommy Lee Jones fallecióla madrugada del 1 de enero en el hotel Fairmont de San Francisco. Las causas de la muerte todavía no han sido reveladas; sin embargo, la muerte de Victoria Jones se produjo alrededor de las 2:52, tras ser encontrada por los bomberos de la ciudad a las 3:14.

La familia más cercana, incluyendo al emblemático intérprete, agradeció el apoyo mostrado y pidió "respeto por la privacidad en estos momentos difíciles" pocos días después de su muerte.

Tommy Lee Jones y Victoria Jones | Gtres

Ahora, según unos documentos del Tribunal Superior del Condado de Marin, se ha puesto de manifiesto que el propio Tommy Lee Jones habría solicitado la tutela de su hija dos años antes de su fallecimiento. Fue el 7 de agosto de 2023.

De este modo, el actor solicitó al tribunal de California que Margaret Caron Schmierer fuera su curadora temporal en una época en la que Victoria Jones estaba en detención psiquiátrica involuntaria durante 14 días. Según los mismos registros judiciales, obtenidos por EW, un juez concedió la solicitud inicial y la prorrogó durante dos semanas. Una situación que se alargó hasta diciembre de 2023.

Tommy Lee Jones junto a su hija Victoria en 2017 | Getty Images

Si bien la causa de la muerte todavía no ha visto la luz, días después del fallecimiento se reveló que podría tratarse de una sobredosis. No obstante, fuentes cercanas al Daily Mail detallaron que las autoridades no encontraron sustancias cerca de Victoria el día de su muerte.

La familia sigue sin pronunciarse más allá de su primer comunicado y, tras su primera aparición pública, el círculo de Tommy Lee Jones señaló que "no era él mismo" en estos momentos.