"Cambio de color": Una llamada a emergencias revela nuevos detalles sobre la muerte de la hija de Tommy Lee Jones

El cuerpo deVictoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, fue hallado sin vida en el interior de un hotel de San Francisco el día de Año Nuevo a sus 34 años.

El departamento de bomberos de San Francisco acudió al hotel de madrugada por una llamada médica de emergencia, aunque los intentos por reanimarla fueron en vano.

Dos días después de su fallecimiento, ha salido a la luz la llamada al 911 que podría revelar la causa de la muerte de la joven.

El actor Tommy Lee Jones, y su hija Victoria Jones | EFE

En el audio obtenido por PEOPLE, la llamada desde el hotel tras encontrar su cuerpo se clasificó como "código 3 por sobredosis, cambio de color", haciendo referencia a la cianosis (niveles bajos de oxígeno en la sangre, relacionados con problemas cardíacos o pulmonares), que causa una coloración azulada de la piel.

A pesar de que esta llamada ha puesto sobre la mesa la posibilidad de una sobredosis de drogas, fuentes del Daily Mail han señalado que las autoridades no encontraron sustancias cerca de Victoria.

La hija de Tommy Lee Jones se encontraba en la planta 14 del hotel Fairmont en San Francisco cuando un huésped alertó al personal del hotel pensando que podría estar en estado de embriaguez, según el mismo medio.

Fuentes policiales también dijeron al Daily Mail que no había señales de crimen o terceras personas implicadas. Actualmente están realizando una investigación sobre lo ocurrido y se han negado a especular sobre una posible causa de la muerte hasta que se realice la autopsia.