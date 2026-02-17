Vicente Vallés, El Hormiguero, Lo de Évole y Marc Giró se alzan con el Premio Iris 2025

Atresmedia reafirma su estrategia sólida y ambiciosa como motor de la industria audiovisual, alzándose con cuatro galardones en los Premios Iris 2025, celebrados anoche en el Teatro Real de Madrid.

La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual ha querido premiar un año más la calidad, la innovación y el talento del grupo líder de audiencias durante las últimas cuatro temporadas ininterrumpidas. Además, el Premio Iris de la Prensa Especializada ha ido a parar ex aequo a Marc Giró, nuevo rostro de Atresmedia.

Antena 3 brilla con Vicente Vallés y El Hormiguero

Antena 3 ha culminado la noche recibiendo dos premios. Por un lado, el de Mejor guion de entretenimiento, que ha ido a parar al equipo al completo de guionistas de El Hormiguero: Laura Llopis, Fernando Acevedo, Sergio González, Daniel Fontecha, Cristina Correa, Juan del Val, María Dabán, Alberto Sierra, Juan Ibáñez, Damián Mollá, Julia Alcocer, Jordi Moltó, Miguel Gardeñes, Juan Herrera y Antonio Tejerina.

El programa conducido por Pablo Motos brilla con este reconocimiento, tras arrancar 2026 como terminó el año anterior: como líder absoluto y el programa más visto de la televisión, alcanzando en enero la mayor distancia de la temporada con la siguiente opción con una media de 1.886.000 seguidores y un 14,6% de cuota de pantalla. Es, además, el formato con más espectadores únicos de la televisión, con una media diaria de 4,3 millones.

Por su parte, Vicente Vallés fue reconocido como Mejor presentador de Informativos por su labor al frente de Antena 3 Noticias 2, espacio que conduce cada noche de lunes a viernes junto a Esther Vaquero. El periodista revalida así su estatus como uno de los rostros más influyentes y queridos del panorama televisivo español, con una trayectoria que suma cerca de cuarenta años en activo.

Este reconocimiento se ve reflejado también en las audiencias. El informativo estelar de Antena 3 acumula 6 años de liderazgo absoluto, cerrando en 2025 la mayor distancia histórica con su competidor (+10,3 puntos). Una posición imbatible que se reforzó en enero con su mes más visto en tres años, reuniendo a una media de 2,3 millones de espectadores, con un 18,8% de cuota de pantalla.

Lo de Évole triunfa en laSexta

Por su lado, laSexta también ha recibido un reconocimiento en estos Premios Iris 2025. En esta ocasión, La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual ha entregado al programa Lo de Évole el galardón a Mejor programa divulgativo.

El espacio de Jordi Évole lleva desde su estreno triunfando como el programa más visto de laSexta. Seis años de un éxito ininterrumpido que continúa en la presente temporada, estrenada el pasado mes de enero, y por la que ya han pasado rostros como Manuel Carrasco, Alba Flores, Loles León o Iñaki Urgandarín. Este último, líder absoluto de la noche, firmó su cuota más alta en tres años, con un 12,6% de cuota en la segunda entrega de la noche.

Marc Giró, nuevo rostro de Atresmedia, Premio Iris de la Prensa Especializada

Por último, Marc Giró arranca triunfal su nueva etapa en Atresmedia El presentador catalán, que anunciaba su fichaje por laSexta coincidiendo con el arranque del año, ha recibido el Premio Iris de la Prensa Especializada.

El jurado, compuesto por críticos, periodistas y comentaristas de televisión de diversos medios de comunicación, reconocen que Giró, "con un estilo único, creativo e irreverente, ha sabido hacer espectáculo y humor manteniéndose fiel a sí mismo, rompiendo tabúes, con un lenguaje comprometido con la diversidad social y los nuevos tiempos".