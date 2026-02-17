La hija de Gwyneth Paltrow rompe su silencio tras los rumores de expulsión por hacer bullying

Apple Martin, la hija de la ganadora del Oscar, Gwyneth Paltrow y el cantante Chris Martin, se ha visto envuelta en los últimos días en una oleada de comentarios y especulaciones en redes sociales que apuntaban a que había sido expulsada de una escuela por comportamientos de acoso, un rumor que se extendió rápidamente sin que existiera confirmación alguna.

La joven, de 21 años y estudiante de la Universidad de Vanderbilt, ha decidido ahora responder directamente ante la magnitud que había alcanzado la historia.

En un comentario que posteriormente ha compartido en sus historias de Instagram, ha sido tajante al desmentir la información: "No quería responder, pero esta historia es completamente falsa y se ha salido de control". A continuación, ha dejado claro que nunca ha sido expulsada de ningún centro educativo y menos aún por acoso: «Este rumor es completamente falso; no soy ese tipo de persona y cualquiera que me conozca lo sabe".

Apple reconoce que entiende que no todo el mundo tenga por qué simpatizar con ella, pero ha querido marcar un límite: "Entiendo perfectamente que a la gente no le guste, ¡y no pasa nada! Internet es un lugar donde la gente puede opinar", añade, subrayando que eso no justifica la difusión de informaciones falsas sobre su comportamiento.

Apple Martin vía historias de Instagram | Instagram Apple Martin

Los rumores se reavivaron tras un vídeo difundido meses atrás durante el exclusivo Le Bal des Débutantes en París, donde algunos usuarios interpretaron que Apple intentaba colarse en una sesión de fotos de otra debutante. Aquella joven, Aliénor Loppin de Montmort, salió posteriormente en su defensa, asegurando que el trato de Apple fue ejemplar y que no merecía el acoso que estaba recibiendo en redes.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa el escrutinio constante al que se enfrentan los hijos de celebridades y cómo un gesto sacado de contexto puede convertirse en una narrativa dañina en cuestión de horas.