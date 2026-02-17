Sueños de libertad cumple 500 capítulos: De sus romances imposibles a las mujeres empoderadas

La primera vez que cruzamos las puertas de Perfumerías de la Reina ya intuimos que nuestra estancia en la colonia iba a estar llena de grandes momentos: buenos, malos y regulares. Y no nos ha decepcionado ni un instante, porque tarde a tarde hemos ido conociendo a unos personajes que se han convertido casi en parte de la familia y que, como en todas las casas, nos han dado alegrías, pero también nos han causado tristezas, alguna decepción y bastantes sorpresas.

Romances ¿imposibles?

Begoña y Andrés vuelven a besarse como la primera vez: “Quizás algún día podamos caminar juntos de la mano” | Antena 3

Uno de los grandes ejes sobre los que gira esta serie es el amor. En concreto, los amores imposibles, como el primero que conocimos: #Began, es decir, Begoña y Andrés.

La suya siempre ha sido una relación imposible. Primero, ella estaba casada con el hermano de él. Después él se casó con otra. A continuación, ella consiguió la nulidad, pero él no. Entonces, ella conoció a otro con el que volvió a casarse. Y ahora ha llegado casi la cuadratura del círculo: él se ha librado de su mujer y ella sabe que su marido es un sinvergüenza, pero, aún así, siguen separados. ¿Es posible que una pareja reúna tantas circunstancias que los separen? Pues sí.

A pesar de todo, Begoña y Andrés siguen teniendo una complicidad muy especial. Ella sabe que nadie la va a querer como él y él se mantiene como su caballero andante incondicional. ¿Serán capaces de volver a reencontrarse como pareja? ¿Llegará el día en que las circunstancias se alineen de tal forma que #Began sea una realidad o su momento ya pasó?

Otra pareja que ha sufrido lo indecible ha sido Marta y Fina. Las #Mafin no solo han tenido que enfrentar las dificultades propias de una relación, sino también una sociedad totalmente hostil que condena su relación. Y la palabra condena no es casual. Su romance es un delito que podría llevarlas a la cárcel. De hecho, Fina ya lo sufrió en uno de los momentos más dramáticos que hemos vivido en estos 500 capítulos.

Es más, con las #Mafin nos hemos emocionado muchísimo, pero también hemos sufrido intensamente. Hemos sido muy felices con ellas, pero también hemos llorado con su separación. No sabemos cómo le estará yendo a Fina en Argentina, aunque hemos presenciado el dolor de Marta y sus esfuerzos por sobreponerse.

Ahora vuelve a sonreír al lado de Cloe, que llegó con mal pie por su vinculación a Brossard, pero que se ha revelado como alguien muy importante para la empresa y para Marta. El problema es que siguen teniendo que vivir su relación en las sombras y, además, con el miedo a que Gabriel las delate. Pero, al margen de eso, ¿cómo de sólida es #Marloe? ¿Qué pasaría ante el regreso de Fina?

Otras relaciones que también nos han emocionado y que han tenido también algún que otro altibajo han sido Digna y Damián, que se han querido, odiado y vuelto a querer, pero que, sobre todo, han demostrado que perdonar siempre es una buena opción y que dar una segunda oportunidad puede ser la mejor decisión. O Tasio y Carmen, que han superado las malas aficiones iniciales de él y ciertas dudas posteriores de ella. O Luz y Luis. O Joaquín y Gema.

Y ahora acabamos de conocer a Pablo y Nieves, que parece que son un matrimonio feliz, pero en esta serie ya sabemos que las apariencias engañan. Y en este caso esas apariencias tienen nombre de mujer: Marisol.

De villano en villano

Gabriel en el capítulo 502 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

En Sueños de libertad hay mucho amor en el aire, pero también bastante odio con unos villanos de primer nivel que, a pesar del desprecio que nos causan, también se han ganado nuestro aplauso incondicional.

A Jesús seguimos añorándolo porque era un maestro a la hora de amargarles la vida a todos. Eso sí, en algunos momentos (pocos) también llegamos a sentir cierta empatía hacia él. Tal vez Jesús no fuera una buena persona, pero su mayor drama era una combinación de trauma de príncipe destronado mal gestionado (solo eso explica su rencor hacia Andrés) con su dificultad para querer (solo eso explica que sus dos mujeres prefiriesen a otros miembros de su familia).

Jesús era tan hábil que dejó nombrada a su heredera ante notario: María, que ha cumplido a la perfección con la encomienda de su cuñado. Hubo un tiempo en el que era una buena persona, pero en ella se ha cumplido a la perfección eso de uno es uno mismo más sus circunstancias. Las circunstancias han convertido a María en una brillantísima villana. Ha cometido un sinfín de fechorías, ha hecho todo el daño que ha querido y más, pero también hay que reconocer que entre todos la convirtieron en esa mala persona.

María viajó de Jaca a Toledo para ser feliz, pero solo encontró tristeza, dolor, soledad, incomprensión y una rabia que solo supo canalizar activando el ventilador, es decir, devolviendo todo el dolor que le causaban a ella. María ha sido el resultado de la suma perfecta de un entorno hostil con una buena cantidad de malas decisiones por su parte.

Ahora mismo el cargo de villano oficial lo ostenta Gabriel. Y ha hecho méritos para ello. Su alianza con Brossard es una canallada, pero nunca le perdonaremos su engaño a Begoña. Ahora tiene el gran reto de conservar su matrimonio y de consolidarse como director. Y ninguna de las tareas va a ser fácil. Lo único que le ha resultado muy fácil es ganarse nuestra profunda antipatía.

Unas mujeres empoderadas

Marta y María en el capítulo 494 de Sueños de Libertad. | Manu Fiestas

Otra de las claves de Sueños de libertad es el empoderamiento de sus personajes femeninos. Tal vez estemos en el Toledo de mediados del siglo XX, pero las mujeres de la colonia son auténticas adelantadas a su tiempo.

Marta se ha hecho valer como profesional y todos añoran su etapa como directora de la fábrica. Luz se ha ganado el respeto de todos como doctora. Manuela ha demostrado que nunca es tarde para aprender. Carmen ha pasado de ser una vendedora a ser la mano derecha de Marta. Claudia ha convertido la casa cuna en un gran proyecto. Irene consiguió librarse del chantaje emocional de su hermano.

Pero no solo van por delante de los tiempos haciéndose valer como profesionales, sino que también han sentado las bases de la sororidad. Cuando una tiene un problema, las otras acuden raudas y veloces en su ayuda.

Una nueva era

Pablo vuelve a recriminar a Marisol su presencia en | Antena 3

Además de todos los viejos conocidos, la serie también ha sabido ir renovándose con sabia nueva que, además de aportar nuevas tramas, ha enriquecido el conjunto.

No podemos pasar por alto, por ejemplo, a la familia Requena, que, además de alterar a los De la Reina y a los Merino, también nos emocionó con la relación de Irene y Cristina y su reencuentro con Pepe. Y, por supuesto, el papel de Pedro como otro de los grandes villanos de la serie.

Ahora han llegado los Salazar. Pablo trae un aire fresco a la empresa, pero en su casa tiene mucho que airear. Marisol tiene papeletas para unirse al club de las mujeres empoderadas. Y Mabel y Miguel también apuntan maneras.

Pero la principal razón por la que cada tarde nos sentamos ante el televisor es que en Sueños de libertad todo y todos tienen su hueco, su espacio y su historia. Todos tenemos un personaje más querido y más odiado. Podemos identificarnos con esa mujer que se esfuerza por romper ese techo de cristal profesional o con aquella que sueña con encontrar a alguien a quien querer y con quien ser feliz.

Han sido 500 tardes compartiendo alegrías, penas, ilusiones, decepciones… ¿Por otros 500 días de emociones y Sueños de libertad!