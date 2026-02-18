Shia LaBeouf, el actor que, en los últimos años está siendo más relevante por su polémica vida que por su trabajo interpretativo, se encontraba en la ciudad de Nueva Orleans participando en una ruta de bares por Mardi Gras cuando, según la policía, los hechos derivaron en un incidente violento a las puertas de un negocio de Royal Street. El Departamento de Policía de Nueva Orleans ha confirmado que los agentes han acudido poco después de la medianoche tras la denuncia de dos hombres que afirman haber sido agredidos.

Según el comunicado oficial facilitado a Entertainment Weekly, el actor estaba: "causando disturbios y volviéndose cada vez más agresivo", lo que ha motivado a que el personal del local lo expulsara. Ya en la calle, uno de los denunciantes asegura que: "LaBeouf los ha golpeado varias veces con los puños cerrados". Tras marcharse del lugar, el intérprete habría regresado y vuelto a comportarse de manera agresiva.

De acuerdo con la policía, varios testigos han intentado inmovilizarlo. El comunicado señala que: "Al ser liberado, ha vuelto a golpear al mismo hombre con los puños· y que, posteriormente: "Presuntamente ha golpeado a otro en la nariz". Finalmente, ha sido retenido hasta la llegada de los agentes, trasladado a un hospital y, tras recibir el alta, detenido y acusado de dos cargos de agresión simple.

TMZ ha difundido imágenes del altercado en las que se ve al actor sin camiseta siendo golpeado en la vía pública. Un día antes del arresto, The Hollywood Reporter había informado de que empleados de varios locales del barrio Uptown aseguraban que LaBeouf llevaba días visitando distintos bares; uno de los porteros lo describió como: "Ebrio y algo agresivo", aunque otros trabajadores señalaron que no hubo incidentes en sus establecimientos.

El arresto vuelve a situar a Shia LaBeouf en el foco mediático por un incidente fuera de los rodajes, a la espera de que se esclarezca el alcance legal de los cargos presentados en su contra.