Salen a la luz las primeras imágenes de Tommy Lee Jones tras la muerte de su hija: "No es él mismo"

La muerte de Victoria Jones, hija del emblemático actor Tommy Lee Jones, ha sacudido Hollywood. La joven de 34 años fue encontrada sin vida en la habitación de un prestigioso hotel de San Francisco en Año Nuevo.

Si bien por el momento no se ha revelado la causa oficial del fallecimiento, una llamada de emergencias apuntaría a una sobredosis.

Apenas cinco días después de los terribles acontecimientos, el ganador del Oscar ha sido visto por primera vez en la vía pública. Ha aparecido junto a su esposa Dawn Laurel-Jones en San Antonio, Texas, ciudad en la que ambos residen.

La crudeza de la pérdida de su hija ha afectado claramente al actor. Y es que, además de las duras fotografías, una fuente cercana ha revelado al Daily Mail que "no es él mismo en estos momentos".

"Tommy está devastado", continúa la fuente: "Para un tipo duro que en general está bien, el estrés de perder una hija le ha pegado muy fuerte".

Tommy Lee Jones y el círculo cercano de Victoria sigue llorando su fallecimiento y ha agradecido "todas las palabras amables, los pensamientos y las oraciones" recibidas en estos días.