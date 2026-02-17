Armie Hammer vio su carrera hundirse tras ser acusado de violación, abuso y comportamientos sexuales perturbadores, además de la difusión de mensajes con fantasías caníbales. Aunque el actor defendió que todas sus relaciones fueron "consensuadas" y la Fiscalía del Condado de Los Ángeles no presentó cargos por "pruebas insuficientes", el escándalo provocó que los estudios rompieran relaciones con él y quedara prácticamente apartado de la industria. Desde entonces, su figura se ha convertido en uno de los casos más polémicos del impacto del movimiento #MeToo en Hollywood.

En este contexto, su madre, Dru Hammer, ha anunciado el lanzamiento de un podcast titulado Hollywood and Divine, un proyecto que busca ofrecer una plataforma a celebridades "canceladas" para explicar su versión de los hechos y hablar de arrepentimiento y redención. El primer invitado será su propio hijo. Dru explica a Page Six: "Sin duda, el movimiento Me Too tiene cabida; han sucedido tantas cosas. Pero muchos hombres han sido duramente golpeados y les ha costado expresar su opinión. Así que es una buena oportunidad para que digan lo que pasó, lo que hicieron mal y se arrepientan".

La propia madre del actor defiende públicamente a su hijo y reconoce que, aunque no hubo delito penal, sí hubo una dimensión moral: "Armie decidió no contraatacar. Le dije: si él no lo hace, ¿puedo yo? Somos madres osas. No cometió un delito penal, sino moral". Dru ya abordó este asunto en su libro de 2024, Hammered, donde relató el impacto del escándalo en su familia.

El podcast está copresentado por John Luciano, quien asegura que no será un espacio complaciente: "Haré las preguntas difíciles". Además, ambos aseguran que abordarán el papel de la fe como vía para superar el escándalo, aunque también darán voz a quienes no se identifiquen con una dimensión religiosa. Luciano añade: "Creo en la redención. ¿Me estoy comportando como Jeffrey Epstein? Hay ciertas cosas que son imperdonables, pero creo que, en general, la gente merece una oportunidad para defenderse o una segunda oportunidad".

Entre los nombres que el equipo sueña con llevar al programa figuran Kanye West, Mel Gibson, Johnny Depp, Kevin Spacey, Matt Lauer o Danny Masterson, aunque aclaran que ninguno está confirmado.

Johnny Depp y Armie Hammer durante la promoción de El llanero solitario | Getty Images

El anuncio del podcast ha reabierto el debate sobre los límites entre la redención personal, la responsabilidad pública y el lugar que Hollywood concede (o niega) a las figuras caídas en desgracia.