Encuentran muerta a la hija de Tommy Lee Jones de 34 años en un hotel el día de Año Nuevo

La tragedia ha golpeado a la familia de Tommy Lee Jones en este comienzo de 2026: Su hija Victoria ha muerto a los 34 años.

La joven ha sido encontradasin vida en la madrugada del jueves 1 de enero en el hotel en el que se hospedaba en San Francisco, según han revelado fuentes policiales a TMZ.

El Departamento de Bomberos de San Francisco confirmó a People que respondió a una emergencia médica en el Fairmont de San Francisco poco antes de las 3:00 am.

Tommy Lee Jones junto a su hija Victoria en 2017 | Getty Images

Aunque por el momento se desconoce la causa de la muerte, las autoridades no sospechan que haya sido un crimen.

Victoria nació en 1991, fruto del matrimonio entre el actor y su segunda esposa, Kimberlea Cloughley, quienes también tuvieron a su hijo Austin Jones, de 43 años.

Tommy Lee Jones y su hija en 2001 | Gtres

Siguiendo la carrera de su padre, Victoria empezó como actriz a temprana edad apareciendo en películas como Men in Black II o en Los tres entierros de Melquiades Estrada.

Junto a estos títulos, la intérprete tuvo un papel en la serie One Tree Hill, en 2003.