VICTORIA JONES
Encuentran muerta a la hija de Tommy Lee Jones de 34 años en un hotel el día de Año Nuevo
Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, ha fallecido este 1 de enero. La actriz fue hallada sin vida por el Departamento de Bomberos de San Francisco en su hotel. Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte.
La tragedia ha golpeado a la familia de Tommy Lee Jones en este comienzo de 2026: Su hija Victoria ha muerto a los 34 años.
La joven ha sido encontradasin vida en la madrugada del jueves 1 de enero en el hotel en el que se hospedaba en San Francisco, según han revelado fuentes policiales a TMZ.
El Departamento de Bomberos de San Francisco confirmó a People que respondió a una emergencia médica en el Fairmont de San Francisco poco antes de las 3:00 am.
Aunque por el momento se desconoce la causa de la muerte, las autoridades no sospechan que haya sido un crimen.
Victoria nació en 1991, fruto del matrimonio entre el actor y su segunda esposa, Kimberlea Cloughley, quienes también tuvieron a su hijo Austin Jones, de 43 años.
Siguiendo la carrera de su padre, Victoria empezó como actriz a temprana edad apareciendo en películas como Men in Black II o en Los tres entierros de Melquiades Estrada.
Junto a estos títulos, la intérprete tuvo un papel en la serie One Tree Hill, en 2003.
