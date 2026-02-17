Margot Robbie llega a este estreno tras encadenar años de éxitos comerciales y de crítica, con Barbie convertida en un fenómeno global y su figura asentada como una de las estrellas más reconocibles de la industria. Ahora, su regreso a la gran pantalla con la nueva adaptación de Cumbres Borrascosas, dirigida por Emerald Fennell, la sitúa en una fase de hipervisibilidad que, según algunos analistas, puede ser un arma de doble filo para cualquier carrera en Hollywood.

La película, en la que Robbie interpreta a Cathy Earnshaw frente al Heathcliff de Jacob Elordi, ha recibido una acogida crítica desigual. The Independent le otorga una estrella y la califica de "una obra sorprendentemente hueca", mientras que otros medios han defendido la propuesta como una reinvención visualmente potente. Mirror, por su parte, destaca que: "Fennell desata una bola de demolición a través de cualquier simpatía persistente que podamos tener por la heroína de Robbie".

Margot Robbie y Jacob Elordi en Cumbres Borrascosas | Warner Bros.

En medio de esa recepción tibia, la actriz ha tratado de rebajar la polémica en torno al tono del filme y sus escenas íntimas: "Obviamente, hay muchas escenas íntimas, pero no hay desnudos ni nada parecido. Creo que todo el mundo quiere hablar de esas escenas, pero lloro en casi todas, y eso fue mucho más difícil que hacer una escena íntima".

Más allá de la película en sí, lo que ha encendido el debate es la gira promocional. Parte del público ha interpretado como forzada la narrativa de cercanía entre Robbie y Elordi, alimentada por gestos como anillos de meñique a juego grabados con la frase: "De lo que sean que estén hechas nuestras almas, la suya y la mía son lo mismo". En redes, algunos usuarios han llegado a criticar la estrategia: "Da un poco de vergüenza oírla fingir que lo admira constantemente" o "Todo en esta promoción parece una falta de respeto hacia su marido".

Jacob Elordi tapa a Margot Robbie de la lluvia en la premiere de Cumbres Borrascosas en Londres | Gtres

Expertos en marca personal señalan que la situación recuerda a otros casos de "fatiga del público". Nick Ede, especialista en reputación, advierte: "Toda gran estrella alcanza un punto crítico de visibilidad. Al público le encanta la autenticidad, pero cuando alguien se siente constante, el misterio empieza a desvanecerse". En la misma línea, Dermot McNamara apunta sobre los detalles virales: "En Hollywood no existen las imágenes accidentales, sobre todo cuando una película está a punto de estrenarse"; tal y como ha recogido Mirror.

Por ahora, Robbie mantiene intacto su estatus de estrella global, pero la conversación en torno a Cumbres Borrascosas deja entrever cómo incluso las carreras más sólidas pueden entrar en terreno resbaladizo cuando la exposición mediática se convierte en parte del propio relato.