Henry Cavill, un superhéroe de pelo en pecho: Impacta con su esculpido torso y demuestra que se mantiene en forma

Si hay una persona en el mundo que se asemeja a un Hombre de Acero real ese es, sin duda y con el perdón de David Corenswet, Henry Cavill. Por desgracia, Superman no existe y el cuerpo de Cavill no es irrompible; como bien pudo comprobar tras sufrir una lesión en el rodaje del reboot de Los Inmortales.

Después de verse forzado a abandonar el universo de DC y su amado Geralt de Rivia, Henry se puso manos a la obra para protagonizar esta nueva adaptación del clásico de los 80 de Christopher Lambert. Sin embargo, sus planes volvieron a sufrir un traspiés (literalmente) y la producción tuvo que ponerse en pausa.

Henry Cavill en la premiere de 'The Witcher 3' en Reino Unido | Cordon Press

Ahora bien, con esfuerzo y sudor todo se puede. Así lo está demostrando el actor, que ya entrena duramente para recuperarse lo antes posible y volver a los cines en esta nueva superproducción. Una rehabilitación que sus seguidores han tenido la suerte de ver en redes sociales, aplaudiendo las fotos que ha compartido en Instagram.

Con un torso y unos abdominales de envidia, Cavill ha demostrado por qué en su día llevó una capa roja. Un físico envidiable que ha dejado a todos (una vez más) sin palabras. Todo ello sin perder esa vena friki que siempre lo ha acompañado, escribiendo "Resiste. Al resistir, te haces fuerte", frase del personaje Dak'Kon de Dragones y Mazmorras.

En la galería de imágenes de la publicación, también se le puede ver ejercitando la pierna lesionada. Esta vez, para lamento de muchos, con la camiseta puesta. Una rehabilitación que, según parece, le está costando trabajo; pero que bien agradecerán los fans cuando regrese a los cines.

Los Inmortales fue todo un éxito en taquilla en 1986 y dio pie a varias secuelas. Este reboot pretende seguir esa estela y, para ello, no solo han fichado a uno de los actores favoritos de Hollywood; sino también al director de nada menos que John Wick Chad Stahelski.

El estreno está previsto para 2026 y contará con Russell Crowe, Jaren Gillan, Marisa Bela y Dave Bautista como compañeros de reparto de Cavill.