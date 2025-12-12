La propuesta sexual a Hugh Jackman de un presentador durante una entrevista

Hugh Jackman siempre ha sido reconocido no solo por su innegable talento en el cine, con papeles como Lobezno, el teatro y la música, sino también por su atractivo natural, que desde sus primeros años en la industria lo convirtió en uno de los rostros más admirados de Hollywood.

Y aunque el tiempo ha pasado, Jackman continúa siendo elogiado por su imagen y energía, demostrando que el encanto no tiene fecha de caducidad. El actor está acostumbrado a los halagos, pero hay algunos más curiosos que otros.

Durante una reciente entrevista en The Howard Stern Show, el legendario presentador de radio Howard Stern sorprendió a la audiencia con un comentario inesperado hacia Jackman que rápidamente se viralizó en redes sociales.

En el diálogo, mientras los dos conversaban sobre diversos temas, Stern no dudó en halagar la apariencia del actor de 57 años destacando lo bien que se conserva con la edad. Pero lo que realmente caló en el público fue la forma en la que lo hizo.

"Te haría una paj*", dijo Stern aclarando rápidamente después: "No una mamad*. No soy tan gay". El momento provocó las risas tanto del estudio como del propio intérprete.

El presentador, que destaca por su forma de hacer humor y ha sido criticado en numerosas ocasiones por ello, lleva casado con la modelo y activista Beth Ostrosky desde 2008 y tiene 3 hijas fruto de su primer matrimonio, con Alison Berns.

Por su parte, Hugh estuvo casado durante 27 años con la también intérprete Deborra-Lee Furness. Sin embargo, se separaron en 2023 y ahora el actor de El Greatest Showman mantiene un romance con Sutton Foster, su compañera en la obra The Music Man.

Jackman se encuentra de gira promocional por su nueva película Song Sung Blue, donde comparte protagonismo con Kate Hudson.