The Witcher 4: Liam Hemsworth ya luce como Geralt en el primer tráiler tras la salida de Henry Cavill

Muchos seguidores de The Witcher mostraron su decepción con la serie tras la marcha de Henry Cavill después de dar vida a Geralt de Rivia en las primeras tres temporadas. Así, Liam Hemsworth tenía el listón alto sustituyendo a uno de los hombres de acción más populares del cine, pero lo cierto es que parece que el papel le sienta como un guante.

El actor ha recogido el testigo de buena forma y por fin ya se puede ver cómo luce como el Lobo Blanco en el primer avance de la temporada 4.

El vídeo, que puedes ver pinchando en el vídeo de la noticia, muestra a Geralt combatiendo a un espectro y demostrando sus habilidades con la espada y como brujo.

Liam Hemsworth como Geralt de Rivia en The Witcher 4 | Netflix

Aunque el primer vistazo de Liam como Geralt se dio a conocer en 2024, esta es la primera vez que lo vemos en acción.

La historia en a temporada 4 nos sitúa tras los acontecimientos que cambiaron el continente en la tercera temporada. Geralt, Yennefer y Ciri se ven separados por una guerra desatada e innumerables enemigos. A medida que sus caminos se separan y sus objetivos se agudizan, se topan con aliados inesperados deseosos de unirse a sus aventuras. Y si aceptan a estas familias encontradas, podrían tener la oportunidad de reunirse para siempre.

La temporada tendrá ocho episodios y además Netflix reveló que la fecha de estreno es el 30 de octubre. Junto a Hemsworth, repetirán sus papeles Anya Chalotra, Freya Allan y Joey Batey, y se une Laurence Fishburne.

Cabe recordar que Hemsworth protagonizará la serie más allá de esta cuarta temporada y la producción finalizará con una quinta.