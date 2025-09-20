Henry Cavill muestra la aparatosa lesión por la que ha pausado el rodaje de su última película

Henry Cavill sufrió un revés en su carrera cuando salió de The Witcher y fue despedido como Superman, sus dos grandes papeles por los que era reconocido mundialmente. Aún así, el actor se guardaba bajo la manga dos grandes proyectos con los que iba a seguir abrazando su lado más friki.

Cavill sigue preparando una serie sobre Warhammer 40.000 para Prime Video y paralelamente protagonizará Voltron y el remake de Los inmortales, el clásico de culto de los años 80 protagonizado por Christopher Lambert.

Henry Cavill | Gtres

El actor había comenzado el rodaje de esta película en la que compartirá pantalla con Russell Crowe, Dave Bautista o Karen Gillian. Sin embargo, hace unos días se informó que Cavill había sufrido una importante lesión que obligó a paralizar el rodaje.

Ahora, el intérprete británico ha compartido su estado, mostrando cómo está su maltrecho pie, junto a un poema de William Ernest Henley, titulado Invictus.

En la imagen se aprecia un aparatoso vendaje en su tobillo izquierdo, el cual mantiene en alto, y una herida bajo su rodilla, aunque no ha trascendido la lesión exacta que ha tenido. Además, la película ha sido retrasada hasta 2026.

Mientras, Cavill tenía pendiente el estreno de In the Grey, su nueva colaboración con Guy Ritchie, en la que también está Jake Gyllenhaal o Carlos Bardem.