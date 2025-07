¿Qué ha pasado con Henry Cavill? Su llamativo cambio físico desde que no es Superman

Henry Cavill saltó a la fama internacional gracias a su papel en la serie Los Tudor; sin embargo, fue al ponerse la capa roja de Superman (en esta ocasión sin calzoncillos por fuera) cuando el mundo se rindió a sus pies. El universo de DC creado por Zack Snyder tuvo sus altibajos, pero si hay un rostro que unió a fans y detractores de la franquicia, ese fue el de Cavill.

Si bien tras el fracaso de Liga de la Justicia muchos aceptaron que era el final de la franquicia, la escena postcréditos de Black Adam hizo resurgir las esperanzas de sus adeptos. También las del propio Cavill, quien abandonó su papel en The Witcher para volver a surcar los cielos con el brazo extendido. Pero, para sorpresa de pocos, se quedó en tierra de nadie. Warner Bros. dio carpetazo a la saga de Snyder y Netflix fichó a Liam Hemsworth para ponerse en la piel de Geralt de Rivia.

Entonces, ¿qué ha sido de Henry Cavill desde que dejara atrás sus grandes papeles?

Henry Cavill con Natalie Viscuso | Gtres

El otrora Clark Kent parece haber encontrado en Guy Ritchie un nuevo director predilecto. Poco después de El hombre de acero se puso a sus órdenes en Operación U.N.C.L.E., en 2024 repitió con El ministerio de la Guerra Sucia y, este mismo año tendrán su tercera colaboración con In the Grey. Ahora bien, conviene tener en cuenta que el impacto de Ritchie no es el que era y que sus filmes distan de tener la trascendencia que tuvo Snatch: Cerdos y diamantes.

En lo personal, la cosa es bien diferente. La superestrella de Hollywood fue padre a principios de año, demostrando que los focos y los photocalls no son lo único que le importa. Tanto es así que hemos podido verlo en Galicia, comprando unas vacas como si del rancho de la familia Kent se tratara.

Eso sí, parece que esta evolución ha generado un cambio de look considerable en el actor. Ha cambiado su estilo de galán para dar paso a una apariencia más campestre. El pelo largo con rizos al viento, sin llegar a los extremos del Brujo más famoso de la televisión, también ha provocado reacciones entre sus seguidores. Una nueva apariencia física que, sin dejar de lado la elegancia que siempre lo ha acompañado, demuestra que Cavill ha madurado en este tiempo.

Sin embargo, a sus 42 años, Henry Cavill sigue conquistando las alfombras rojas por las que pasa. Le bastaron unos pocos segundos para convertirse en el mejor cameo de Deadpool y Lobezno (película en la que no había precisamente pocos cameos). Una prueba clara de que, sea Superman, Lobezno o cualquier otro personaje, los fans están más que dispuestos a recibirlo con los brazos abiertos.

Henry Cavill y su pareja Natalie Viscuso en el Cheltenham Festival | Cordon Press

Para bien o para mal, sus días en el DCEU terminaron. No fue por decisión propia y Cavill, friki por naturaleza, siempre guardará con orgullo el recuerdo de haber encarnado a los personajes que idolatraba. No obstante, la industria no frena y él sigue sumando nuevos proyectos. Y es que el próximo año estrenará Voltron, su regreso a la ciencia ficción.

Sea con el look que sea, Cavill tiene mucho todavía por recorrer en el séptimo arte. Puede que no lo haga volando, pero una "recarga de puños" en la gran pantalla es más que suficiente como para contentar a sus fans.