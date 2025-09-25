Dave Bautista arremete contra sus compañeros y asegura que ha trabajado con "muchos imbéciles": "He tenido experiencias horribles"

Dave Bautista, el actor conocido por interpretar a Drax en Guardianes de la galaxia, comenzó en la industria cinematográfica en 2006, cuando todavía compaginaba su trabajo para la gran pantalla con el de luchador en la WWE.

El actor ha mantenido sus valores en ambas disciplinas, tomándose muy en serio cada trabajo y siendo agradecido por ello.

En una entrevista el actor ha confesado que lo que más le molesta de algunos compañeros es lo rápido que tienden a quejarse y que ha trabajado con muchos "imbéciles" y ha tenido demasiadas "experiencias horribles".

Dave Bautista como Drax en 'Guardianes de la Galaxia' | Marvel

"Es horrible. Estoy en la edad y en el punto de mi vida en que la vida es demasiado corta", decía Bautista a Collider con humor.

"Quiero trabajar con gente a la que quiero y respeto, porque me encanta este negocio. Me encanta el cine, y si la gente no quiere estar ahí, no quiero estar con ellos. ¿Sabes?", explicaba el actor.

Dave no ha dudado al decir que no soporta a aquellos que se "quejan" y "se lamentan" de trabajar en Hollywood, puesto que es algo que él considera un privilegio.

"Quiero estar allí y quiero aprovecharlo al máximo, así que no quiero oír a la gente quejarse, quejarse, gemir y lamentarse por hacer algo que todos tenemos la suerte de hacer y crear", ha dicho contundente.

Dave Bautista | Getty Images

Tras sus declaraciones, los fans no han tardado en acudir a redes sociales para poner en debate de quién puede estar hablando Dave.

Mientras algunos apuntan a Jared Leto, quien trabajó con él en Blade Runner 2049 (2017), otros creen que puede tratarse de su compañero en Onion Glass (2022), Edward Norton.

Póster de 'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion' | Netflix

El director J.J. Perry, quien le acompañaba en la entrevista por la promoción de su nueva película Zona Cero estrenada el pasado 19 de septiembre, confirmaba las palabras del actor y añadía lo "increíble" que había sido para él trabajar con Bautista.

"Es una joya, hermano. Generoso, amable, listo, inteligente y talentoso. Todo lo mejor. Tener un actor principal tan comprometido y solo como amigo fue increíble para mí", comentaba Perry.

A lo que Dave respondía diciendo que "nunca había visto a alguien que apoyara tanto a un elenco y un equipo" y que "logra que hacer cine sea divertido".

Bautista y Perry ya habían trabajado anteriormente en El juego del asesino (2024).